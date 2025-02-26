學測數A四標全降 國文、社會滿級分人數大跌

大考中心分析，今年數學Ａ頂標至後標都比去年降一級分，僅有底標維持，社會科滿級分人數比去年少逾五百人，國文科滿級分也較去年少二百多人。

大考中心副主任黃璀娟表示，今年社會科滿級分人數確實比去年少，後續會檢視考生答題狀況。

黃璀娟分析，數Ａ中低級分群考生也變多，滿級分人數略減，經了解是今年考生非選題表現較弱，由於非選題答題需具備較多的學習知識、需跨單元整合運用概念，才讓整體分數略降。

今年學測六科頂標國文英文均為十三級分，數學Ａ十一級分、數學Ｂ十二級分，社會和自然科則為十三級分。

根據大考中心統計，和去年相較，國文科均標、底標比去年低一級分，英文科僅後標比去年低一級分；數Ａ則是頂標至後標都比去年降一級分，滿級分人數、占比都比去年略低，數學Ｂ、社會、自然五標則多和去年標準相同。

黃璀娟表示，今年國文科分布集中於九至十二級分，社會科集中八至十二級分；數學Ａ和Ｂ同樣顯示單峰現象，但級分數分布較偏後。至於英文科、自然科則是考生分數較為分散。

黃璀娟說，今年國文科級分人數百分比相較前兩年確實左移、偏低，顯示題目較難；數Ａ、Ｂ同樣中低級分考生略多；社會科、自然科、英文科考生級分分布則和前兩年相近，鑑別度相當。