黑馬驚豔竄出！學測放榜 苗栗建台高中成績提升逾一成

大學學測今天公布成績，苗栗縣私立建臺高中榜首胡立宸自然組科目拿到59級分，採計社會組也拿到57級分，表現亮眼。校方強調，這屆高三學生共130人，45級分以上人數達20%、50級分以上的成績提升11%，其中自然、社會組50級分以上學生共14人次，幾乎全是國中部直升高中的學生。

自然組50級分以上共9人，分別是胡立宸（自59級分，社57級分）、張簡翊晴52級分、 李翊筠50級分、馬裕恩50級分、 張耕展50級分、 陳冠丞50級分、 傅宥銘（自50級分，社50級分）、 潘佑杰（自52級分，社 56級分）、 湯雅琁（自50級分，社 51級分）。

社會組50級分以上共5人，分別是胡立宸（社57級分，自59級分）、 潘佑杰（社56級分，自52級分）、 蕭立穎54級分、 湯雅琁（51級分，自50級分）、 傅宥銘（50級分，自 50級分）。