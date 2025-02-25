學測成績公布 彰化溪高考生立志學醫未來每年至少一次義診
114學年學測成績今分布，考生下個階段是填選志願，國立溪湖高中學生吳宏駿目標放在成大醫學系，期許學成回中南部服務弱勢患者，莊仁毅將說服父母不讀牙醫系，改爭取念台大大氣科學系，以後為民眾準確預測氣候。
國立溪高四科總級分46級分以上有19人，近30人四科總級分超越全國前標，都有機會錄取優質國立大學，校長李明昭今頒發約10萬元獎學金給21名學生，粗估連同單科滿級分等達標的考生，學校總計發出約80萬元獎學金。
吳宏駿以5A優異成績申請入學溪高，規畫以溪高歷年繁星甄選高錄取率的優勢來申請醫學院，這次他如願考出四科總級分58分（四科滿級分為60級分），決定按照計畫申請成大醫學系；他說，學成後將回中南部為弱勢患者看病，每年至少義診1次。
莊仁毅四科53級分，父母期待他經由繁星甄選錄取牙醫系，莊仁毅將堅持理念選讀喜愛的大氣科學。他表示，氣象與自然萬物生息有關，他一直很喜歡觀察氣象變化及閱讀相關書籍，知道今年有幾個颱風可能來台，若能告訴民眾提早防範，將可保護生命財產安全。
溪高高分群考生中，洪暐驊從竹塘國中畢業，希望能用繁星甄選申請理想學校而選擇溪高，未料沒如願，他決定申請中央警官學校，效法叔叔當一名好警察，未來攻讀刑事鑑定學系偵辦案件找線索，為被害人尋求真相和公道。
國立員林高中學測表現相當亮麗，四科總級50級分以上有15人，可望4人通過醫學系繁星標準、8人錄取台大法律系。社會組學測最高分考生黃楷鈞，國中會考級分39分，就近入學留在員林高中，在導師王偲宇帶領和全班整體學習風氣極佳之下，能在學科方面更專注於自我要求，這次學測他總級分57級分，證明當選擇。
自然組考生洪歆如國中會考成績43分，就讀員高用功求學，前五學期保持校排1%，這次學測56級分、自然科、英文科皆拿到滿級分，國文和數A都是頂標，可通過醫學系繁星標準。
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