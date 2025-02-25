屏中學測最高分 電動促使他學英文還激勵同學英文滿分

學測成績今揭曉，屏東高中數理資優班李沂洋4科58級分是屏中最高分，他在國中時英文較弱，但為了玩電動麥塊，因為遊戲都是英文介面，促使他學習英文動力，還激勵同學莊詠翔，兩人從高一起，傳訊息都用英文討論，兩人學測英文都拿下15滿級分。

李沂洋4科總級分58級分，除了國文13級分外，數學Ａ、自然、英文都拿下15滿級分。李沂洋沒有補習，他說，日常的累積很重要，未來他想要念電機系。

李沂洋說，國中時他的英文蠻差，但因為喜歡打電動麥塊，麥塊遊戲都是英文介面，一開始為了要看懂內容，都要用google翻譯慢慢找，也因為這樣促使他想學習英文動力，可以在玩電玩過程，跟人互動交流。

李沂洋說，他也善用網路資源，閱讀各式各樣文章累積實力。也會善用網路康橋字典，查找單字，會有例句，了解單字運用與同義字。另外也善用ChatGPT（對話生成預訓練模型），釐清文法、單字，如何運用在作文，練習英文作文時，會需要優美句子或較艱深字詞，請AI提供例句，長時間下來累積成不同主題資料庫。

同班同學莊詠翔學測4科56級分，自然、英文15級分、國文14、數學Ａ12級分。莊詠翔說，國中時他覺得英文不是太重要，後來受到同學李沂洋激勵，花時間學英文，大量閱讀新聞英文、聽英文PODCAST（播客），兩人從高一起在臉書傳訊息都使用英文討論。

另外，數理資優班鄭哲承來自排灣族，學測4科51級分，他分享，雖然喜歡打電動，但會從中找到平衡點，知道何時該停下來，未來他想念心理系。

當初國中會考成績3A2B陳靖，學測4科50級分，成績進步，陳靖說，英文學習上字彙累積大增，英文進步很多，高中時每天背單字，會背兩遍，再加一遍默寫，練習克漏字，未來他想念藥學相關。

屏中李尚憫雖已透過台大希望入學管道錄取台灣大學電機系，也有考學測，4科54級分，持續精進。