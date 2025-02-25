台南德光中學學測成績亮眼 1人滿級分50級分以上46人

台南市天主教學校聖功女中與德光中學學測成績亮眼，德光有1人滿級分，50級分以上46人，預估3成可上頂大及醫藥科系。聖功女中預估升學錄取率將突破4成進入頂尖大學，超過7成可錄取國立大學。

德光中學，學生陳紜慧五科滿級分，4科達頂標50級分以上 46人，達前標44級分以上 97人，預估3成可上台、清、交、成、政大及醫藥科系，7成可上國立大學及頂尖私大。其中數理班表現優異，國英數A及自然科總和有64%達頂標，達前標有94%；語文班四科總和，37%達前標。另，各科滿級37人次 ，各科達頂標共165人次。

聖功女中表示，2班實驗班在各科均展現優異實力，國文科有近7成學生達全國前標，英文科則有近六成達前標；理組實驗班中，數學 A 達全國前標近3成，自然科近4成；文組實驗班的社會科也有近4成達全國前標。

隨著大學繁星推薦及申請入學程序即將啟動，聖功女中表示將全力支持每名學生，協助他們精心準備，並在大學申請過程中脫穎而出。學校將針對學生的學習歷程檔案提供細心指導，並規畫一系列的書審資料撰寫與面試技巧工作坊，讓每名學生都能自信滿滿地展現自己的優勢，進一步向理想的校系邁進。

校方說，有部分學生想再拚分科測驗，已為這些學生設置了完善的複習支持措施，幫助她們發揮最大潛力，錄取理想學校與科系。