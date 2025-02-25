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中興高中學測亮眼 他揭「大魔王數A」滿級分撇步

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
大學學測成績放榜，中興高中學生表現不俗，總級分達頂標有25人，高分群穩定成長。記者賴香珊／攝影
大學學測成績放榜，中興高中學生表現不俗，總級分達頂標有25人，高分群穩定成長。記者賴香珊／攝影

大學學測成績放榜，中興高中學子表現不俗，該校自然、社會兩組總級分達前標有84人，可望錄取中字輩以上頂大，近8成考生更達均標，高分群穩定成長，該校學生洪暐程更在最難的數學A拿下滿級分，他也不吝分享攻陷數學的秘訣。

中興高中指出，該校高分群人數穩定成長，今年達頂標有25人，以吳宥蓁、吳宜儒考出4科52級分最高；單科滿級分有7人次，簡妙如1人包辦國文、社會2科，還有英文王泳心、數學A洪暐程，他們不吝分享攻陷各科秘訣及答題技巧。

簡妙如說，不少人對作文感到頭痛，她其實也是，所以她在大考前多做題目外，更會把作文丟給Chat GPT修潤，自己再依修正後的文章加強改進；此外，國文、社會不是死背，仍要理解，搞懂脈絡和概念，理解題目，才有利於作答。

針對英文作文，王泳心也給出建議，她表示，很多考生為得高分，追求精準使用英文詞彙，背了一堆生難單字，卻忽略了通順流暢的表達文意才是重點；而平時有空就多看多寫，大量的閱讀有助於看到語句，就反射性地選出正確答案。

洪暐程則在堪稱大魔王的數學A拿下滿級分，但他在答題過程卻沒什麼卡關的關鍵在於「熟能生巧」，他不諱言，不僅歷屆考題，市面上各種模擬試題，他就是各種寫，大量的寫試卷、反覆練習下，看到題目就能想到可以搭配的算法

此外，黃沛清來自偏鄉國中，當年會考以最低積分入學，但他刻苦學習，考出4科45級分，實屬不易；他說，高中3年住校，自己無法為家裡付出，決定盡本分讀書，因此每晚都窩在晚自習教室，回宿舍也跟室友繼續讀，很開心有好成果。

中興高中校長陳漢銘則說，今年學測在數A成績在全國都降1級分，國文同樣也掉，社會滿級分更少逾500人，但該校學生仍有不錯表現，後續校內教師團隊將全力輔導學生選填志願，盡可能讓校內孩子都能錄取自己心目中的理想學校。

大學學測成績放榜，中興高中教師團隊全力協助學生進行落點分析，輔導選填大學志願。記者賴香珊／攝影
大學學測成績放榜，中興高中教師團隊全力協助學生進行落點分析，輔導選填大學志願。記者賴香珊／攝影
中興高中黃沛清（右）當年會考以最低積分入學，但他刻苦學習，考出4科45級分，今開心與校長陳漢銘（左）合影。記者賴香珊／攝影
中興高中黃沛清（右）當年會考以最低積分入學，但他刻苦學習，考出4科45級分，今開心與校長陳漢銘（左）合影。記者賴香珊／攝影
大學學測成績放榜，中興高中學生表現不俗，單科滿級分學生今開心與校長陳漢銘（中）合影。記者賴香珊／攝影
大學學測成績放榜，中興高中學生表現不俗，單科滿級分學生今開心與校長陳漢銘（中）合影。記者賴香珊／攝影

114學測 數A

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