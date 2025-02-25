114學測成績出爐 新北5人4科滿級分「全來自私校」

114學年度學測今天公布成績，新北市公私立高中職有5人4科滿級分，分別來自聖心女中、南山高中，4科達50級分共443位。南山高中許睿恩從高一起立定以繁星進入頂大志向，高三時參加113學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，榮獲物理科第2名，這次學測獲5科滿級分、6科達頂標成績。

新北教育局說，108學年度起，學測5考科必考改為全部選考，大學繁星推薦、個人申請入學管道最多採用4個科目，且111學年度起將數學分為數學A及數學B，考生可選擇理想科系所採計的科目。

114學年度學測今日公布成績，新北市有5人4科滿級分，分別來自聖心女中、南山高中，4科達50級分共443位；選考國、英、數B、社4科均達頂標共64位，選考國、英、數A、自4科均達頂標共75位，其中選考國、英、數B、社頂標落在51級分、選考國、英、數A、自頂標落在50級分。

北大高中簡甫軒畢業於板橋國中，學測取得社會科滿級分成績。在校期間學業表現優異，也是學生會會長和學校排球隊員，更積極參與語文實驗班專題課程，並以法律系為第一志願，希望未來有機會為社會盡一份心力。

格致高中潘昭明則畢業於格致高中國中部，在國三升高一的暑假到法院旁聽，確定自己想成為一名法律人的夢想，這次學測5科達頂標成績，讓她離法律人夢想更進一步。