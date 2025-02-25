學測公布 宜中陳思果、羅高方佑心勇奪自然組與社會組榜首

大學學測成績今天公布，成績最多採計四科總分，宜蘭高中數理資優班陳思果考「國英數A自」，四科拿下60級的滿級分，全縣唯一這四科的滿級分生，目標是台大醫科；羅東高中資優班方佑心考「國英數B社」，社會組四科成績60級分，表現亮眼。

宜蘭高中表示，該校數理資優班連續兩年都有學測滿級分的佳績，四科「國英數A自」組合有350人到考，其中54級分以上13人，50級分以上33人，包含60級分陳思果，57級分劉苡辰與游倢立，56級分李禹承、劉宥宏與林庭妤，55級分羅葳與李浡睿，54級分林昀臻、江彥均、張允執、許釋丰與游子杰。

四科「國英數B社」組合197人到考，其中50級分以上16人，包含58級分塗翊勝，56級分游倢立，55級分陳怡璇，54級分何翊丞、林恩宇與李禹承，53級分簡定一。

宜中表示，數理資優班連續兩年在學測有60級分滿級分的紀錄，實屬難得，這次拿下滿級分的陳思果平常對自然科學很有興趣，高一考取中研院生命科學人才培育計畫，也獲得壁報式論文評比優等，他在宜中數理資優班課程培育與安排下，東區學科賽化學組勇奪第一名，老師都對他認真專注的學習態度，讚譽有加。

陳思果認為，自己是幸運能在學測考取到滿級分，特別感謝導師林承遠老師與家長的支持，未來將以醫學為第一志願，為社會服務。

在羅東高中部分，報考學測人數為430人，資優班方佑心考「國英數B社」四科60級分及「國英數A社」 四科58級分，最為突出。

數理資優班陳正昕考「國英數A自」四科58級分，數理資優班蕭子芸考「國英數B自」四科58級，數理資優班黃鉦棋考「國英數B自」四科58級分，林尚萱考「國英數B自」四科58級分，劉中一考「國英數B自」四科58級分。