南二中、家齊學測成績3成達前標 申請學校的策略說明會啟動
學測成績公布，台南二中與家齊高中學測成績都表現精彩，家齊有1成學生各考科皆達全國頂標，3成以上達前標；南二中今年達各科前標的學生也增加，有近3成學生達前標，並在今天下午分下午場及夜間場，分別為學生、家長舉辦繁星推薦等申請策略說明會，迎接接下來的挑戰。
家齊高中表示，經統計，該校1成以上考生各考科皆達全國頂標，3成以上各考科達全國前標，其中數學B有4成以上考生達全國前標，半數考生國文達全國前標，四分之一考生國文達全國頂標，期待學生能根據自我興趣和潛能，順利錄取理想大學校系。
台南二中指出，今年多科的前標人數有增加，國文有250多人約45%達前標，最難得數A也有150人達前標，比率約25%；自然有15%達前標，英文則有3成達前標。
接續下來就是學生的申請作業，包含個人申請與繁星推薦，南二中今天下午先對學生開策略說明會，引領學生掌握申請的技巧，晚上再為家長開策略說明會，也有100多名家長參加。
南二中教務主任涂益郎表示，該校繁星推薦名單3月7日就會先確定並送出去，參加評比，因此各項作業都要展開；另個人申請方面，學習歷程檔案方面，也要教導學生綜合整理心得，增添優勢，希望能幫助學生申請上理想的學校與科系。
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