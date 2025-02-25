南二中、家齊學測成績3成達前標 申請學校的策略說明會啟動

學測成績公布，台南二中與家齊高中學測成績都表現精彩，家齊有1成學生各考科皆達全國頂標，3成以上達前標；南二中今年達各科前標的學生也增加，有近3成學生達前標，並在今天下午分下午場及夜間場，分別為學生、家長舉辦繁星推薦等申請策略說明會，迎接接下來的挑戰。

家齊高中表示，經統計，該校1成以上考生各考科皆達全國頂標，3成以上各考科達全國前標，其中數學B有4成以上考生達全國前標，半數考生國文達全國前標，四分之一考生國文達全國頂標，期待學生能根據自我興趣和潛能，順利錄取理想大學校系。

台南二中指出，今年多科的前標人數有增加，國文有250多人約45%達前標，最難得數A也有150人達前標，比率約25%；自然有15%達前標，英文則有3成達前標。

接續下來就是學生的申請作業，包含個人申請與繁星推薦，南二中今天下午先對學生開策略說明會，引領學生掌握申請的技巧，晚上再為家長開策略說明會，也有100多名家長參加。