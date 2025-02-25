嘉女學測表現不俗 特殊選才蘇芷圓逆境上台大

嘉義女中參加今年度大學學科能力測驗共有513名學生，有257人達50級分以上，當中59級分有2名，四科合計成績超越頂標超過全校1/4，表現優異；有4名通過特殊選才上國立大學，蘇芷圓不畏環境艱困勤學向上錄取台大電機工程學系。

嘉女表示，今年度除國英為全數學生均報考外，選考數學A為409人、數學B為447人、社會為442人、自然為320人。各單科表現均相當亮眼，校五標均較全國各標數據超前許多。相比全國頂標及前標，本校國文、英文均超過全國1級分，全校整體表現與全國相比均為大幅比例超越全國，整體保持一貫優異表現與競爭力。

在學測考試前，嘉女已有4名學生通過特殊選才管道錄取大學，蘇芷圓錄取台灣大學電機工程學系、林湘貿錄取清華大學學士班甲組、洪華涓錄取中正大學財經法律學系、林畇佑錄取中山大學外國語文學系。

蘇芷圓在去年12月透過特殊選才錄取台大電機工程學系，但他仍然堅持到底，陪伴全班同學一起繼續努力，在本次學測考出58級分好佳績。

校方表示，芷圓的父親早逝，由新住民的母親在市場擺攤獨自扶養芷圓和姊姊，雖然媽媽無法在課業上給予建議，但時常教導孩子正向進取的人生觀，每天都自己騎車到嘉女上課，是一位獨立、樂觀、積極向上的孩子。

她在學校認真聽講，遇到不懂之處即找老師討論，校內各科老師給予很大支持，奠定良好的學業基礎，維持優秀成績。榮獲64屆雲嘉區科展地球與行星科學科第一名、113學年度彰雲嘉區數理暨資訊學科能力競賽地球科學科佳作、112年度嘉義市語文競賽作文優等、2024第15屆嘉義市桃城文學獎首獎。多項競賽屢獲佳績允文允武，展現優異。

在嘉女三年的求學生活中，除了校內相關獎助學金挹注之外，導師賴欣媺特別找到南陽化學工業股份有限公司，在蔡董事長及夫人每學期贊助3萬元的獎學金，讓芷圓家裡減輕負擔，可以專注在學習上。

嘉義女中表示，持續以全人教育、終身學習為發展核心，涵養學生品德、創意、全球視野、自學探究等能力為目標，鼓勵學生多元展能、全方位發展，積極推動教師專業精進，周延的教學環境與引導，讓孩子3年學習有成。