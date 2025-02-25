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桃園復旦高中學測215人可錄取5頂大 張芷寧60級滿分表現優

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
私立復旦高中學生學測成績總共32人達55級分以上，達到台大或醫學系錄取標準，表現亮麗。圖／校方提供
私立復旦高中學生學測成績總共32人達55級分以上，達到台大或醫學系錄取標準，表現亮麗。圖／校方提供

大學測驗考試成績今天公布，桃園市平鎮區私立復旦高中今天下午表示，該校學測成績達55級分以上學生總共32人，達到台大或醫學系錄取標準，女學生張芷寧自然學群考出60級分滿分榜首之一，表現最優，全校考出頂標成績學生總共215人，預計可錄取台、清、陽明交及成、政大頂大，表現亮麗。

該校數理班女學生張芷寧，3年前放棄市立第一志願，選擇國中部直升高中部，今年學測自然學群考出60級分滿分成績，表現優異，她表示，她熱愛音樂，高一加入熱音社花很多時間，因此上課非常的專注，遇不清楚觀念立即尋求老師解惑，也抽空追星釋放壓力，得到學習動力，因母親身體每況愈下，她立定目標醫學系，希望成為醫生，守護家人健康。

該校菁英班學生葉育麟3年前國中會成績1A4B，進入高中部後，在老師引導覺悟學習訣竅和調整，學測自然類群一舉考出50級分，實屬難得。他說，他進復旦高中後，發現同學都有學習目標，他在高二導師溫如珍引導下，覺悟學習管道和方向，高三衝刺階段遇挫折，在老師何美蘭鼓勵重拾信心，利用考前夜讀衝刺，考出50級分，將選擇自己喜愛科系。

復旦高中表示，該校張芷寧拿下60級分滿級分之外，全校達55級分以上共有32人，達到台大或醫學系錄取標準，全校學測達頂標成績（全國考生前12%）的學生約四成、總共215人，預計可錄取醫學系、台、清、陽明交大、成、政大等頂尖大學。

私立復旦高中女學生張芷寧（左）學測四科60級分全國榜首之一，目標醫學系，校長陳建佑（右）合影恭喜。圖／校方提供
私立復旦高中女學生張芷寧（左）學測四科60級分全國榜首之一，目標醫學系，校長陳建佑（右）合影恭喜。圖／校方提供

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