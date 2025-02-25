學測成績出爐 屏東潮州高中曹庭瑄靠苦讀獲59級分

學測成績出爐，屏東縣潮州高中再創佳績，曹庭瑄獲得59級分、李洺錡獲得57級分，兩人平時並未依賴補習，而是在課堂上的專注投入與自律學習，取得亮眼成績。此次學測各科滿級分人數破新高，也有45名學生以特殊選才方式進入理想的大學科系。

曹庭瑄是透過努力與苦讀，上課時認真學習獲得好成績；學測前他每日在課業結束後，仍留在圖書館自習直至晚上10點才回家。老師說，庭瑄自制力佳、生活規律，靠著努力與毅力，在這次學測中獲得好成績。

李洺錡則在數理科展現長才，曾獲得2024化學科奧林匹亞銅牌，及高中數理及資訊科學科能力屏東區第一名。他的英文能力也非常好，這次學測數學及英文科，都獲得15級滿級分。他說，未來想往數理科研究領域繼續努力。

潮州高中表示，除了學覺外，也有45名學生，以特殊選才方式取得大學金榜，進入理想中的科系。學校非常重視學生們的潛能，也鼓勵學生發揮長才，挑戰自我，成為社會的優秀人才。