南投學測3校出狀元 普台高中趙伯堉靠「5分鐘法則」奪魁

大學學測成績公布，南投暨大附中劉向紅及旭光高中歐彥廷在社會組考出4科55級分在縣內並列第一，歐更在該校雙料奪魁；普台高中趙伯堉堅持「5分鐘法則」提高學習專注度，以4科55級分稱霸自然組，讓該校11度出現南投狀元。

暨大附中指出，該校今年學測整體表現穩定，以劉向紅4科55級分、社會滿級分最亮眼，且她在校排名1%，將成為台大生；另，王願雅三頂標，雙頂標曹淮銘、鄭丞弼、羅培祐、林巧軒、洪銘江共5人，曹更在國文及社會均拿下滿級分。

旭光高中以歐彥廷表現最突出，他在社會、自然2科均拿到滿級分，更分別以社會組55級分、自然組50級分，一人包辦校內2組最高分，且其校排名1%，可望透過繁星推薦錄取國立頂尖大學，他也與暨大附中劉向紅並列縣內社會組第一。

普台高中則表示，該校趙伯堉以4科55級分，且英文、自然2科滿級分，稱霸全縣自然組，也讓該校11度出現南投狀元，其次為陳又山、劉中毅54級分及林宇婷53級分；戴于翔54級分該校社會組最高，吳欣容、陳品嘉則為53級分。

趙伯堉也分享其學習秘訣，他說，高一時因讀書易分心，浪費太多時間，為此提前幫自己做好時間規畫，不只一個月前就規畫好讀書進度，再來謹遵「5分鐘法則」，不管怎樣先專心讀5分鐘，讓自己全神貫注，自然就不會分心了。