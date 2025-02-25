114學測中一中1人6科90級分大滿貫 中女中難敵數A「大魔王」無滿級分

大學學測成績出爐，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、19人4科達滿級分60級分；台中女中受今年數學A堪稱大魔王級影響卡關，沒有60滿級分，但有8人59級分。

台中一中估算，生物醫藥衛生學群3成、150人可望挑戰醫學系，挑戰台大、清華、陽明交大及成大電資學系達150人，二者均創新高；人文社會類組也有逾60人可挑戰頂尖大學法律財金學系。

中一中指出，今年達英文滿級分人數近130人，自然滿級分人數更超過130人，更難能可貴的是面對今年難度較高的數學A，滿級分達一成，今年英文、數A、數B及自然等4科全校均標挑戰全國頂標成功，英文、數學A、B均有過半學生達全國頂標，自然科更有2/3的學生達到全國頂標。

台中一中指出，新課綱上路以來，一中老師教學更精進，加上自由學風，重視帶領學生獨立思考、實作實驗以及探究實作，對於課程更是確實依照課綱精神與本校學生特性發展課程內容，帶領學生有效學習，這幾年的成果展現。

台中女中表示，今年學測難度提升，尤其數學A，仍有8人59級分，數學A、B仍維持高水平，共有60%學生達頂標，整體數學、英語、自然科等核心科目表現穩健，英語與自然科頂標人數較去年大幅增加4至5%，再創佳績。