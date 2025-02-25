台中清水高中學測成績出爐 多科頂前標達全國水準

114學年度學測成績揭曉，盡管各科試題較難，台中市立清水高中今年全校在國文科、社會科及英文科的頂前標成績，甚至有相當或超過全國的水準，其中雙語實驗班第二屆應屆畢業生，英文有25位同學達頂前標，比例高達七成三，較去年成長超過1成，而數學A試題偏難，但全班仍有六成以上同學達頂前標，數學B更是高達八成達標，表現十分出色。

台中市清水高中指出，強調學生多元適性發展，整體而言，今年數理班同學不只在英文，數學有不錯表現，國文及社會方面，也有超過六成同學達頂前標，仍然表現相當優異，這次學測中，林筨恩考出五科70級分、國文與數B滿級分的佳績，希望能夠進入中醫系就讀。在師長的心目中，筨恩雖然參加社團公演，相當忙碌，但是作業從未遲交，上課也相當認真，自律性非常高，十分難得。

校長蕭建華表示，有些學科頂前均標都達全國水準，而高三數理班同學林筨恩，來自單親家庭，清水國中畢業後，高中三年努力學習，除參加學校特色社團英語話劇社，連續兩年參與公演外，沒有參加補習，憑藉著上課認真聽講、回家專心複習，校內成績表現名列前茅，多次獲頒成績優秀獎學金，由同學的表現，再次印證就近入學政策的成功。

校方表示，清水高中最難能可貴的是，畢業的學長姐們，都願意全力協助學弟妹，一起朝理想大學學系衝刺，接下來，學校各處室將會協助同學開始準備繁星推薦及申請入學，各項升學輔導措施，目前已積極展開，歡迎海線地區優秀學子，選擇社區優質的高中就讀，成就自我、適性發展。