彰中生奪奧賽金牌保送台大電機 挑戰學測獲6科滿級分…讀書心法公開

彰化高中高三科學班學生何承憲勇奪2024年地球科學奧林匹亞世界金牌，已獲保送國立台灣大學電機系，但他為了挑戰自我，證明實力，又參加大學學測，今天成績公布，他六科全部滿級分，是全國屈指可數的榜首之一，他讀書的方法是遇到不了解，就多複習。

彰化高中指出，何承憲雖然獲保送台大電機，從不自滿也不鬆懈，還為準備學測的同班同學提供24小時解惑服務；何承憲說，想說然對學測早有準備，就報名考試，來證明自己的實力，原擔心有幾科會不如預期，沒想到考得這麼好，六科獲得滿分。

彰化高中表示，大學學測今天公布成績，彰中除科學班何承憲獲六科滿分外，數資班湯喻翔也考出自然組四科滿級分佳績。湯喻翔性情和善、沈穩踏實，學習態度專注且扎實，始終保持穩定且優異的成績，尤其他對化學充滿濃厚興趣，在科展與競賽中皆有出色表現。

彰化高中表示，此次學測，四科頂標組合方面，國英數A自然四科總級分60有2人，達50級分以上的學生有69人，而國英數B社會四科總級分51級分以上的學生則有34人，四科加總達頂尖國立大學錄取標準共有186人次，其中有16位學生達醫學系錄取標準。在三科組合部分，國英數A「頂標」加總37級分的學生達67人；國英數B「頂標」加總38級分則有58人。

其中，科學班黃佳裕志在理工，學測英數A自三科滿級分，可望進入台大電機就讀，學測前在中興大學先修微積分與普物課程，並進行四苯基卟啉化合物之光氧化反應的個別研究。時間規劃得當，一心多用，相當難得。

母親在秀傳加護病房擔任護理長的陳柏溢，立志追隨母親腳步，獻身醫學。國文原本是他罩門，花費苦功去克服自己的弱項，學測考出59級分佳績，應能如願以償；鄭佾庭、楊宜臻、許芷熏三位女同學，分別繳出自然組58、57、55的亮麗成績單。

其中佾庭、芷熏、柏溢三人曾獲地理奧林匹亞競賽實察繪圖組的國土測繪圖資獎，佾庭目前更進入今年生物奧林匹亞國手選訓營，宜臻憑藉全國科展得獎作品與優異外語能力，已透過特殊選才考取成大電機系，可望進入台大電機系。芷熏曾於資格考失利，憑藉意志力走出低谷，持續生物醫學的研究熱情，在學測重新站上高峰。

彰化女中在單科滿分15級分，合計63人，都獲得彰化女中會長莊璧禎代表家長會贈送的紅包，其中，楊欣蓓、郭霈辰、鄭裴緯都獲三科滿級分，各獲3個紅包。王靖媮拿到國文、英文、社會三科滿級分，她希望念國際關係相關科系，將來擔任外交官或是參與處理跨國事務領域，雖然父母是從事食品製造業，但尊重她的選擇。