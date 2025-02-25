沒補習還得務農 嘉義農村子弟田埂邊苦讀奪學測雙榜首

嘉義永慶高中學生許弼荏出身農村，小時候常要下田協助農務，一邊種田一邊讀書是許弼荏的生活寫照，農忙時期家人忙著工作，他在田埂旁以汽車座椅為桌，在狹窄車內蹲著讀書、寫作業，今年學測拿下自然組53級分、社會組51級分，是校內雙榜首。

許弼荏生在嘉義縣鹿草鄉，從小跟著家人到田裡務農，培養堅毅務實的精神，有時要寫作業，就只能窩在狹窄的車內，把汽車座椅當成桌子，蹲著讀書、寫作業；有時許弼荏還要跟著擔任禮儀師的父親參加告別式，幫忙告別式現場工作，忙完之後才有空能讀書。

許弼荏說，高中階段完全沒補習，仰賴課堂學習與自律規畫來達成學業目標，感謝學校提供多元學習機會，讓他能投入國際交流、服務學習及營隊活動，實現學習藍圖與理想，未來將朝醫藥公衛與心理學領域發展，結合理論與實務，關懷生命健康，回應社會需求。

校長郭春松說，許弼荏的父親許正寶不僅是一名青農，也是性別平等推廣的告別式司儀，還擔任嘉義縣國本學堂第1屆畢業生代表。在家庭環境、學校環境共同努力與配合下，許弼荏品行端正、表現優異，國中時積極參與校務活動，擔任班長、處室志工。