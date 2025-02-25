薇閣高中創佳績9人滿級分 3位超級狀元6科全滿分

114學年大學學測今天放榜，私立薇閣高中共有9位學生滿級分再創佳績，其中更有3人是「超級狀元」6科大滿貫，校方表示，這些學生不僅課業表現優異，在校內活動更扮演重要幹部，參與營隊、競賽等，在讀書與活動中取得最佳平衡，相關經歷更有助於第二階段備審資料準備，提升競爭力。

化學、生物奧林匹亞、清華盃化學競賽榮獲特優金牌的薛亦傑，從小就廣泛閱讀科學讀物，更擔任英文話劇編劇負責人、國小志工營隊召集人、自主學習發表會總召集人，其自主學習專題研究是以阿茲海默症為主題，從中了解病理知識診斷，其夢想成為社區醫療服務的醫師，陪伴社區中長者的治療與追蹤。

同樣大滿貫90級分余東岳，在高一就錄取台大物理資優人才培育、北市物理學科能力競賽三等獎等，在物理、化學、生物的奧林匹亞競賽中皆獲得亮眼成績，在AMC12數學競賽中，更榮獲全國前2%的殊榮，他分享，平時累積相當重要，有方法有效率地穩固優勢科目，補足較弱科目，才能極致發揮，期望能申請上電機系往科學與科技領域發展。

同樣大滿貫，在生物、物理、化學奧林匹亞競賽也是佼佼者賴欣妤，身為自然組的她，對於社會科拿滿級分，也相當滿意，認為從小閱讀理解能力的培養、科學實事求是的態度，收到成效，平時會利用課餘時間，至台大醫院、北醫藥劑部、天文館擔任志工等，更曾前往南投縣賽德克族東岸部落，協助搬石頭建家屋，以行動支持部落文化傳承，讓她有很多不一樣人生體悟。

此外，還有6位學生也考出4科滿級分成績，包含自主學習研究水火箭結構與材料力學、想往電機系發展廖澤宇；全國數學奧林匹亞通過初選、複選、目前進入國手第一階段選訓營陳弈勳；善於製作筆記將各講義或考題匯集整理方宣穎；興趣多元自主學習研究漫畫繪製方法與日本漫畫風格莊立棋；關懷弱勢族群議題常到老人院服物陳新恩；榮獲TRML全國團體金牌獎、台北區一等獎梁杰能等人。

數資班導師曾麗蓉認為，這些孩子有著靈動與執著兼具的特質，於課堂上，敏捷且具深度的課堂互動與提問，自主學習並嘗試多元主題，熱情探究，不僅在校園內充分學習，下課後也能持續精進自我，把握分秒學習的機會，這些孩子除課業優異外，在學校、班級活動，也是擔任重要幹部，在讀書與活動中取得最佳平衡，表現得可圈可點。