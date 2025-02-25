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私立慧燈中學學測表現亮眼 王柏涵四科60級分目標台大電機
大學學測成績今天揭曉，宜蘭縣私立慧燈中學表現亮眼，全校共有14位學生取得50級分以上佳績，其中王柏涵在國、英、數B、自然四科考了60級滿級分，數Ａ也有13級分，他的升學目標鎖定台大電機系，慧燈展現優異的教學實力。
除了王柏涵表現亮眼，朱珩與張睿恩均獲得57級分，朱珩的目標清大電機資訊學院學士班，張睿恩則是放眼國際，希望前往新加坡南洋理工大學就讀；林子馨獲得56級分，目標是政大外交系，李育帆獲得55級分，目標是清大物理系。
慧燈中學各科滿級分人數，國文科5人、英文科4人、數B 2人、數A、自然、社會科各1人，此外國文科、英文科、數學科、自然科成績達頂標的人數均高於全國，顯示慧燈中學學生在語文、數理等學科領域都有傑出表現。
校長游文聰表示，欣喜看到學生在學測中取得優異成績，這是他們辛勤耕耘的成果，也是全體教職員工用心教學的最佳回饋，學校除了注重學科知識的扎根，更重視學生多元發展和品格教育，培養學生具備獨立思考、解決問題的能力。
游文聰說，慧燈作為一所住宿型學校，提供學生優質的學習環境和完善的生活照顧，師生間互動密切，同學彼此切磋學習，形成良好的學習氛圍，住宿生活讓學生更能專注於課業，培養自律與時間管理能力，也學習人際互動，這些都是未來升學和就業的重要軟實力。
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