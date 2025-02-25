虎尾高中學測成績亮眼4科滿級分3人 廖翊辰5科滿級分

雲林縣虎尾高中學測表現亮眼，4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰5科滿級分，林曉敬、張侑庭4科滿級分，4科50級分以上達66人。校長劉惟中表示，學測只是階段性成果，後續的申請入學仍需審慎準備，期望每位同學都能成功進入理想的大學與科系。

林曉敬表示，每天7點起床、10點就寢，生活規律，善用零碎時間背單字，並游泳鍛鍊體力、提升專注力。廖翊辰則強調「規律與克制」是維持好成績關鍵，學測前半年她遠離手機，專心學習。張侑庭放學則先彈鋼琴放鬆心情，讓自己在最佳狀況下提升讀書效率。

英文成績優的郭文豪強調除多記單字，從作文範例中學習文法架構也很重要。跳級生洪乙恩，自國小累積數理基礎實力，積極參加學科競賽維持個人實力。莊佳愷則希望未來能從醫。林曜偉則分享國文學習秘訣，字音字形要反覆複習，作文則透過模仿高分範文的架構來提升表現寫作能力。