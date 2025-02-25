快訊

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談

虎尾高中學測成績亮眼4科滿級分3人 廖翊辰5科滿級分

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾高中學測4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰（左二）5科滿級分；林曉敬（左三起）、張侑庭兩人4科滿級分。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾高中學測4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰（左二）5科滿級分；林曉敬（左三起）、張侑庭兩人4科滿級分。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾高中學測表現亮眼，4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰5科滿級分，林曉敬、張侑庭4科滿級分，4科50級分以上達66人。校長劉惟中表示，學測只是階段性成果，後續的申請入學仍需審慎準備，期望每位同學都能成功進入理想的大學與科系。

林曉敬表示，每天7點起床、10點就寢，生活規律，善用零碎時間背單字，並游泳鍛鍊體力、提升專注力。廖翊辰則強調「規律與克制」是維持好成績關鍵，學測前半年她遠離手機，專心學習。張侑庭放學則先彈鋼琴放鬆心情，讓自己在最佳狀況下提升讀書效率。

英文成績優的郭文豪強調除多記單字，從作文範例中學習文法架構也很重要。跳級生洪乙恩，自國小累積數理基礎實力，積極參加學科競賽維持個人實力。莊佳愷則希望未來能從醫。林曜偉則分享國文學習秘訣，字音字形要反覆複習，作文則透過模仿高分範文的架構來提升表現寫作能力。

老師劉以晨也感謝家長的陪伴與支持，許多家長貼心準備點心，讓孩子在高壓環境中獲得鼓勵與能量。

虎尾高中50級分以上達66人。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高中50級分以上達66人。記者蔡維斌／翻攝

114學測

延伸閱讀

嘉義小吃攤女孩拚出學測頂標 蔡芷瑜假日顧攤不忘學業

114學測南一中5人滿級分 「大魔王」數A有45%達頂標

屏東東港高中創校首紀錄 郭奕廷學測60級滿級分

114學測成績出爐 雲林斗六高中代理校長：數學13級分以上是高手

相關新聞

薇閣高中創佳績9人滿級分 3位超級狀元6科全滿分

114學年大學學測今天放榜，私立薇閣高中共有9位學生滿級分再創佳績，其中更有3人是「超級狀元」6科大滿貫，校方表示，這些...

私立慧燈中學學測表現亮眼 王柏涵四科60級分目標台大電機

大學學測成績今天揭曉，宜蘭縣私立慧燈中學表現亮眼，全校共有14位學生取得50級分以上佳績，其中王柏涵在國、英、數B、自然...

虎尾高中學測成績亮眼4科滿級分3人 廖翊辰5科滿級分

雲林縣虎尾高中學測表現亮眼，4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰5科滿級分，林曉敬、張侑庭4科滿級分，4科50級分以上達66...

彰中何承憲已獲保送台大電機 再挑戰學測獲6科滿級分

彰化高中高三科學班學生何承憲勇奪2024年地球科學奧林匹亞世界金牌，已獲保送國立台灣大學電機系，但他為了挑戰自我，證明實...

大學學測成績出爐 雄中滿級分11人、雄女掛零

大學學測成績今天出爐，高雄中學自然組滿級分60分人數9人，57級分以上55人；社會組滿級分60分人數2人，57級分以上2...

學測成績出爐 台東高中、女中共34人逾50級分

台東學測成績今天公布成績，包括台東高中、台東女中共有34人超過50級分，另有18人超過55級分，其中東女李聿巧更是擁有5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。