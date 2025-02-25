學測成績出爐 台東高中、女中共34人逾50級分

台東學測成績今天公布成績，包括台東高中、台東女中共有34人超過50級分，另有18人超過55級分，其中東女李聿巧更是擁有5科72級分的佳績。兩校整體成績表現都有進步。

東中校長陳美蓮表示，學測選考制度實施後，越來越多學生選擇「5選4」的應試方式，聚焦於自己擅長的領域，成效顯著，今年在國英數A自、國英數A社及國英數B社等4科組合中，達頂標及以上的學生共計5人。其中陳炳光57級分、許辰碩56級分、蔡隼55級分，展現卓越的學習成果，令全校師生同感榮耀。

另東女各科達15級分的人數，分別為國文科5人，英文科4人和社會科3人；至於李聿巧自然學科中獨占鰲頭，獲得4科總級分58，更是擁有5科72級分的佳績。校長王垠表示，李聿巧就國中時期成績就非常出色，平日主動積極學習，到了高中考試都是班上第1名、全校前3名。

成績公布後，兩校即啟動升學輔導，將舉辦繁星推薦志願選填說明會及繁星推薦登榜協調會，正式展開甄選入學的相關作業。導師與輔導教師將協助學生進行志願評估，依據學生興趣與能力，指引選擇最合適的校系。