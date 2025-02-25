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114學測台南女中4人滿級分 國、英、社7成前標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測成績公布，台南女中有4人滿級分。記者鄭惠仁／攝影
學測成績公布，台南女中有4人滿級分。記者鄭惠仁／攝影

大學學測今天公布成績，台南女中4人滿級分，55級分以上有86人，另，國文、英文及社會科達前標人數比例都超過7成，數Ｂ及自然超過6成，數學Ａ有5成5達前標，成績亮眼。

台南女中校長洪慶在表示，108課綱學測考科改為選考制，大學至多只能參採4科成績，且不能使用 5 科總級分做為一階同分篩選比序，學生在分數的運用及科系的選擇上也能更加的自由，成績的組合也會更複雜，但也可以藉此凸顯出學生的個別差異，都有被實現的可能。

今年該校4科總級分60分有4人，國英數A自等4科總級分55分以上有86人，總級分50分以上有286人。另外國文有55人、英文58人、數學Ａ11人、數學Ｂ16人、社會25人、自然24人單科滿分，國英數Ｂ單科滿分人數都比去年增加，其餘則持平。國文、英文及社會達前標人數比例皆超過 7成，數Ｂ及自然超過 6成，數學Ａ為5成5，代表學校不管在人文社會科學上的教學精進或是推動數理優化教學與自然探究與實作課程上均收到到很好的成效。

不過，因為各大學參採科目數量不同，除了學測成績的參採外，還有第二階段的學習歷程、面試口試等挑戰，該校讓學生五育均衡發展、多元學習及各項教學活動正常的情況下，對學生之後的推甄申請都會相當有利，努力付出也將會有所收穫。

114學測 台南女中

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