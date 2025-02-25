嘉義小吃攤女孩拚出學測頂標 蔡芷瑜假日顧攤不忘學業

大學學測成績出爐，國立新港藝術高中學生蔡芷瑜在逆境中奮發向上，家境中低收入戶，課餘時間協助家中經營小吃攤分擔家計，憑藉堅毅精神與時間管理能力，透過廣泛閱讀與整理筆記，國文、社會雙科達頂標，校排名位居前8%，志願為國立嘉義大學特殊教育學系。

蔡芷瑜每天通勤上課，就讀新港藝術高中3年來，積極參與晚自習與周六學術講堂。她分享國文科學習心法，強調「廣泛閱讀」與「筆記整理」是關鍵，平時閱讀各類文章累積寫作素材，將重點整理成筆記，考前反覆複習，讓她在學測中脫穎而出。

盡管家庭經濟壓力沉重，但蔡芷瑜從未想過放棄學業，反而將逆境化為動力，利用假日時間幫忙賣鴨肉羹，平日則全心投入學習，多次獲得校內外獎助學金肯定。蔡芷瑜說，家人的支持是她堅持向前的最大後盾，希望透過特殊教育專業，幫助更多需要幫助的學生。

校長任以真說，新港藝術高中周間晚自習、周六及暑假學測衝刺班，透過教師專屬指導與高效複習，幫助學生穩固基礎，蔡芷瑜是認真乖巧的學生，幫忙家中工作之餘，也努力維持課業表現，希望激勵更多學生，只要肯努力，逆境也能開出燦爛的花朵。