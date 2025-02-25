快訊

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談

聽新聞
0:00 / 0:00

114學測數A頂標降補教估「頂大影響不大」 自費醫學系門檻56級分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
升學輔導專家藍天予估計，今年自費醫學系門檻「國文、英文、數A、自然」四科56級分，公費醫門檻55級分。記者李芯／攝影
升學輔導專家藍天予估計，今年自費醫學系門檻「國文、英文、數A、自然」四科56級分，公費醫門檻55級分。記者李芯／攝影

學測五標結果出爐，升學輔導專家藍天予表示，數A頂標下降，對頂尖大學影響不大，但中字輩與地方公立大學的二類組錄取門檻可能降低。今年醫學、電機、法商等熱門校系門檻大致與去年持平，部分科系篩選方式調整，強科表現將成關鍵。他提醒考生注意篩選規則變化，並參考近三年通過門檻，來決定報考校系。

藍天予表示，與113學年相比，數A考科達14、15級分的累積人數差不多，像是台清交這類頂尖大學的科系，對學生的成績要求高於頂標，門檻也就不至於受影響。但如中字輩、地方公立大學，數A頂標下降仍會有影響，從分數累積人數來看，去年數A通過門檻為12級分的校系，今年可以用11級分估算，往下到9級分都能此類推。

藍天予估計，今年自費醫學系門檻為「國文、英文、數A、自然」四科56級分，公費醫55級分。台大醫學、陽明交大醫學醫師組、台大牙醫、陽明交大牙醫、成大醫學、北醫醫學、長庚醫學等7個校系門檻都很有可能達59級分，和去年相同。北醫牙醫、高醫醫學門檻57級分，但前者英文要15級分、後者英文和自然相加要達30級分。長庚中醫、中國中醫甲的門檻56級分，自然都要15級分。藍天予提醒，學生要留意超額篩選項目。

二類組同學想上台大四科需達51級分，頂大49級分、中字輩47級分。以熱門的電機系來說，多數校系不再看國文，藍天予估計「英文、數A、自然」三科相加，台大電機門檻為44級分、清大和陽明交大電機乙為43級分、成大電機42級分、中央電機41級分、中興和中山電機40級分，多與去年相同。

另外，同學若有優勢強科，可能在篩選時有額外機會，以清大資工乙來說，今年篩選方式有改變，第一篩是國文、英文、自然相加取招生名額的15倍，取到第735名，所以分數不會太高；但到第二篩，只比數A一科，同學數A達15級分就有極大優勢。當科系一篩、二篩的篩選倍率差很大時，會有這樣的情況，藍天予提醒，同學可自己多做功課，了解校系篩選情況。

針對法商相關校系，藍天予估計，若只看「國文、英文、數A」三科相加成績，台大財金門檻為42級分，台大會計、政大財管41級分。若看「國文、英文、數A、社會」四科成績，台大國企門檻55級分，但英文要15級分。若看「國文、英文、數B、社會」四科成績，台大法律財法組、司法組門檻58級分，但國、英相加需30級分。

藍天予建議學生至少看3年的校系通過成績，因為去年有些校系的通過門檻降低，今年除回歸正常年、重考生又增加，每8、9人就有一個重考生，勢必導致去年門檻突降的科系回升。

114學測 醫學系 頂大

延伸閱讀

114學測南一中5人滿級分 「大魔王」數A有45%達頂標

屏東東港高中創校首紀錄 郭奕廷學測60級滿級分

3年前國中會考5A++ 雲林正心中學林均彥沒補習今學測又拿滿級分

114學測放榜！明道中學3人75滿級分 60人達醫科1階門檻

相關新聞

薇閣高中創佳績9人滿級分 3位超級狀元6科全滿分

114學年大學學測今天放榜，私立薇閣高中共有9位學生滿級分再創佳績，其中更有3人是「超級狀元」6科大滿貫，校方表示，這些...

私立慧燈中學學測表現亮眼 王柏涵四科60級分目標台大電機

大學學測成績今天揭曉，宜蘭縣私立慧燈中學表現亮眼，全校共有14位學生取得50級分以上佳績，其中王柏涵在國、英、數B、自然...

虎尾高中學測成績亮眼4科滿級分3人 廖翊辰5科滿級分

雲林縣虎尾高中學測表現亮眼，4科以上滿級分有3人，其中廖翊辰5科滿級分，林曉敬、張侑庭4科滿級分，4科50級分以上達66...

學測成績出爐 台東高中、女中共34人逾50級分

台東學測成績今天公布成績，包括台東高中、台東女中共有34人超過50級分，另有18人超過55級分，其中東女李聿巧更是擁有5...

114學測台南女中4人滿級分 國、英、社7成前標

大學學測今天公布成績，台南女中4人滿級分，55級分以上有86人，另，國文、英文及社會科達前標人數比例都超過7成，數Ｂ及...

嘉義小吃攤女孩拚出學測頂標 蔡芷瑜假日顧攤不忘學業

大學學測成績出爐，國立新港藝術高中學生蔡芷瑜在逆境中奮發向上，家境中低收入戶，課餘時間協助家中經營小吃攤分擔家計，憑藉堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。