114學測數A頂標降補教估「頂大影響不大」 自費醫學系門檻56級分

學測五標結果出爐，升學輔導專家藍天予表示，數A頂標下降，對頂尖大學影響不大，但中字輩與地方公立大學的二類組錄取門檻可能降低。今年醫學、電機、法商等熱門校系門檻大致與去年持平，部分科系篩選方式調整，強科表現將成關鍵。他提醒考生注意篩選規則變化，並參考近三年通過門檻，來決定報考校系。

藍天予表示，與113學年相比，數A考科達14、15級分的累積人數差不多，像是台清交這類頂尖大學的科系，對學生的成績要求高於頂標，門檻也就不至於受影響。但如中字輩、地方公立大學，數A頂標下降仍會有影響，從分數累積人數來看，去年數A通過門檻為12級分的校系，今年可以用11級分估算，往下到9級分都能此類推。

藍天予估計，今年自費醫學系門檻為「國文、英文、數A、自然」四科56級分，公費醫55級分。台大醫學、陽明交大醫學醫師組、台大牙醫、陽明交大牙醫、成大醫學、北醫醫學、長庚醫學等7個校系門檻都很有可能達59級分，和去年相同。北醫牙醫、高醫醫學門檻57級分，但前者英文要15級分、後者英文和自然相加要達30級分。長庚中醫、中國中醫甲的門檻56級分，自然都要15級分。藍天予提醒，學生要留意超額篩選項目。

二類組同學想上台大四科需達51級分，頂大49級分、中字輩47級分。以熱門的電機系來說，多數校系不再看國文，藍天予估計「英文、數A、自然」三科相加，台大電機門檻為44級分、清大和陽明交大電機乙為43級分、成大電機42級分、中央電機41級分、中興和中山電機40級分，多與去年相同。

另外，同學若有優勢強科，可能在篩選時有額外機會，以清大資工乙來說，今年篩選方式有改變，第一篩是國文、英文、自然相加取招生名額的15倍，取到第735名，所以分數不會太高；但到第二篩，只比數A一科，同學數A達15級分就有極大優勢。當科系一篩、二篩的篩選倍率差很大時，會有這樣的情況，藍天予提醒，同學可自己多做功課，了解校系篩選情況。

針對法商相關校系，藍天予估計，若只看「國文、英文、數A」三科相加成績，台大財金門檻為42級分，台大會計、政大財管41級分。若看「國文、英文、數A、社會」四科成績，台大國企門檻55級分，但英文要15級分。若看「國文、英文、數B、社會」四科成績，台大法律財法組、司法組門檻58級分，但國、英相加需30級分。

藍天予建議學生至少看3年的校系通過成績，因為去年有些校系的通過門檻降低，今年除回歸正常年、重考生又增加，每8、9人就有一個重考生，勢必導致去年門檻突降的科系回升。