114學測南一中5人滿級分 「大魔王」數A有45%達頂標

大學入學學科能力測驗成績今天公布，台南一中成績優異，5人4科滿級分、2人5科滿級分；2、3類組42%達到頂標，去年全校有46%上頂達，師生期望今年再超越。統計學測6科有過半學生超越全國前標，其中最難的數A，有45%達頂標，自然科更高達56%達頂標，成績亮眼。

校長廖財固說，南一中以數理性向學生為主，自然與數B全校均標達全國頂標，今年度學測成績仍在數理科目有優異表現。國文有24人滿級分，比去年增加2人；社會有35人滿級分，比去年增加10人；自然有83人滿級分，比去年增加4人。國文全國前標人數占57%、英文是70%、數學A 68%、數學B 72%、自然72%、社會52%。

另，國文頂標232人占34.3%、數A頂標296人約45% 、自然頂標347人高達56.8%，英文301人頂標占44.4%；600多名考生平均有252人達頂標，比率42%。

廖財固感謝全校教師及家長會，不但持續推動既有的課堂教學、作業（作文）批改、午間諮詢、拔尖扶弱及生活輔導，並由家長會支持，舉辦學測前「活力補給站」，各科老師輪流陪伴下，鼓勵學生放學後留校讀書，讓學生全力衝刺，再創佳績。學生也普認，考前1個月的活力補給站，讓他們放學後更能在校專心讀書，並衝出好成績。