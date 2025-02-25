整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

114學測成績於今（25）日上午9時公布，成績通知單將於明（26）日寄發。考生後續將面臨各式考招制度的抉擇，聯合新聞網也整理3大入學管道「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的重要時程，不讓學生們錯過任何重要日期。

✎學測成績公布：2月25日（二）

大考中心將於2月26日寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

✎學測成績複查：2月26日（三）至3月4日（二）

考生如欲申請成績複查，請至大考中心網站「學科能力測驗>>試務專區>>考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查結果通知書將於3月11日（二）寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。

✎繁星推薦：

採計高中在學成績（校排）與學測級分作為申請一般大學依據，對社區高中及偏鄉生有利，除醫學系（第八類學群）外皆不需要第二階段面試，減輕面試及準備審查資料的壓力。

適合在校名列前茅、以及人數較少的學校學生，由於在校排名的百分比是分發比序的第一位，因此相當看重；此外也會比學測成績，而每一所大學的學群對個別高中所開放的推薦名額不超過2名，若是上榜了也不能放棄再以申請入學。

✎申請入學：

目前升大學最大宗的入學管道，每人最多可申請6個校系，並依規定繳交審查資料或參與面試或筆試。

‧四技申請入學：

另外，高中生以學測成績可以進入技職體系的科技院校就讀。透過「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」（簡稱四技申請入學），同樣可以填6個志願，考生不需擔心與申請入學6個志願有衝突，也不會排擠到普大申請入學的6個志願。

四技申請入學採計當學年度學測成績，分為二階段甄試，第一階段為學科能力測驗成績篩選、第二階段為各科技校院複試，複試結束後再由各校系核算考生總成績及公告正備取名單，惟二邊皆有錄取時，限擇一報到。

集體、個別繳費報名：3月17日至21日 篩選結果公告：3月27日 上傳審查資料：5月1日至7日 二階複試：5月15日至27日 成績公告：5月28日前 正、備取生錄取名單公告：6月2日前

114年升大學學測今天公布成績、五標。圖／大考中心提供

大考中心統計，114年學測國文科五標為13、12、10、9、7和去年相較均標、底標比去年低1級分；英文科五標則為13、11、8、4、3，僅後標比去年低1級分；數學Ａ五標11、9、6、4、3，頂標至後標都比去年降1級分，僅有底標維持。

數Ｂ五標則是12、10、6、4、3；社會科五標13、12、10、8、7；自然科13、12、9、7、5，3個科目多維持去年標準。

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