屏東東港高中創校首紀錄 郭奕廷學測60級滿級分

屏東縣東港高中今年學測成績再創校史新紀錄，其中國英數A加自60級分1 人、50至59級分3人；國英數B加社50級分以上3人。其中郭奕廷的60級分，是東港高中2010年高中部創建以來第一個滿級分，家長會將頒發10萬元獎學金。

郭奕廷是東港高中國中部直升學生，國中會考成績為2個A+、3個A++、作文 5級分。在國中導師林錦如以及高中導師林詠嘉教導下，此次學測考出60級分滿級分，是東港高中史上第一個學測滿級分，老師同學都為他開心。

郭奕廷希望就讀台大電機系，他表示平日有補習數學、英文，並沒有什麼特別的讀書訣竅。學校老師表示，郭奕廷平日在學校的模擬考幾乎都是第一名，但從沒考過60級分，沒想到這次學測竟創下最佳成績，非常優秀，也是留校、留縣升學的典範。

郭奕廷各科成績都很平均，並未特別偏重某學科。他高二參加數學科學科能力競賽獲得分區第2名、高三參加資訊科學科能力競賽獲得分區第一名，也曾參加全國英文單字比賽區域決賽獲得佳作。

今年東港高中學測成績在各科表現部分，國文科滿級分3人、英文科滿級分1人、數A滿級分1人、社會科滿級分1人、自然科滿級分2人。