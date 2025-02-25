114學測成績出爐 雲林斗六高中代理校長：數學13級分以上是高手

大學學測成績出爐，雲林縣斗六高中學生陳月恆與王博彥都在國文、英文、數B、自然獲得滿級分60分，兩名學生皆以醫學系為目標，代理校長鐘源旺表示，各科滿級分人數較去年增長50%。

鐘源旺表示，各科滿級分人數包括國文17人、英文17人、數A 2人、數B5 8人、社會6人、自然9人，滿級人數較去年增長50%。全體考生76%國文達均標以上、51%英文達均標、50%數A、數B達均標、社會63%達均標、42%自然達均標以上成績，其中，4科達頂標50級分以上共計41人，較去年增長36%。

鐘源旺表示，今年全國數學A頂標11級分、數學B頂標12級分，能達15、14、13級分的考生，算是數學科的高手，斗六高中數A或數B達13級分以上有43位，實屬不易。

為讓學生能透過適當管道申請理想科系，學校將舉辦10餘場次「學習歷程自述、多元表現綜整心得反思及學習歷程檔案」等說明會、學生學習歷程工作坊等，加強學生面試輔導及資料蒐集製作等，協助學生以最佳分數組合錄取理想大學。