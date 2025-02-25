3年前國中會考5A++ 雲林正心中學林均彥沒補習今學測又拿滿級分

大學學測成績公布，雲林縣正心中學學生林均彥3年前國中會考獲得5A++，現又與張昕權、林書妍在國、英、數A及自然四科皆獲得59級分，並和廖文寬在國、英、數B、社獲60滿級分，林均彥沒有補習，目標是台大電機工程學系，廖文寬對醫學、法律領域都有興趣，期待能夠跨領域學習。

正心中學表示，林均彥在三年前的國中教育會考中獲得五科每題全對、5A++的優異成績，他不以考試高分為唯一目標，沒有參加補習，目標是台灣大學電機工程學系，期望未來能在科技領域發光發熱。

林書妍備考期間透過書法來舒緩壓力，在考學測數A時，因手錶故障一度影響作答節奏，但她迅速調整心態，最終仍獲得14級分，其他科目均為15級分，她對生物領域充滿興趣，立志在醫學領域發展。

張昕權自國中起即對程式設計產生濃厚興趣，曾代表雲林參加Scratch全國賽，高中開始進一步鑽研C++、Python等程式語言，並積極參與各類程式競賽及檢定，在數學學習上，他認為是同儕與老師的指導讓他突破瓶頸。

廖文寬在國、英、數A及自然科目取得58級分，在國、英、數B及社會科目獲得滿級分60級分，他對自然與社會科學領域皆有濃厚興趣，未來除醫學領域外，也對法律系充滿期待，希望能跨領域學習。

在數A科目獲得滿級分15級分的黃宇澤，從未補習，全憑學校所學內容來增強數學能力，經常利用中午休息時間與同學及數學老師高聖傑討論題目，他強調數學學習需紮實計算，避免因粗心導致失分。