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114學測放榜！明道中學3人75滿級分 60人達醫科1階門檻

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學學測今放榜，明道中學表示，計有3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分。圖／明道中學提供
大學學測今放榜，明道中學表示，計有3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分。圖／明道中學提供

大學學測今放榜，明道中學表示，計有3名學生拿下五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，且61人達醫學系申請入學一階門檻。

明道中學說明，滿級分的學生全部都是明道國中、高中六年一貫的學生，可見六年一貫學制發揮出最好的優勢。

明道高中部主任徐文濤分析，今年學測各考科的素養題極具挑戰，尤其數學考科難度更甚去年，但明道學生以國、高六年一貫的學習優勢為基礎，加上教務處與高中部清楚掌握大考趨勢，策略運用成功，才能在今年再度考出耀眼成績。

徐文濤說明，今年全體明道高中部學生表現亮眼，59級分以上共19人次，比去年多了5人；達58級分共43人次，達57級分有45人次，累計達各大學醫學系申請入學一階門檻國、英、數A、自 55級分以上，累計共有61人。

明道中學校長汪大久表示，校方鼓勵學生追求滿級分和第一志願，學生從高一開始，就設定大學目標校系，也因此點燃強烈的學習動機，訂定自己的學習策略與方法，才有學測成績表現。

汪大久指出，豐富的多元活動，是明道中學的特色，也是學生們申請入學的重要亮點，接下來的申請入學準備，相信在定能再創亮麗的升學榜單。

114學測 明道 滿級分

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