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114學測公布成績…嘉義協同中學2人拿下滿級分 分享致勝關鍵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義協同中學學測傳佳績，學生呂鈞楷、黃光佑拿下滿級分。圖／協同中學提供
嘉義協同中學學測傳佳績，學生呂鈞楷、黃光佑拿下滿級分。圖／協同中學提供

嘉義縣協同中學今年有2名學生取得學測滿級分，國英數A自四科滿60級分，學生黃光佑從國中到高中都是班級模範生，他認為各項學科不偏廢，學習穩定是致勝關鍵；學生呂鈞楷出生醫學世家，多元學習自創youtube頻道，參加奧林匹亞等競賽屢獲佳績。

114學年度大學學測今天公布成績，嘉義協同中學應屆考生國英數A自四科滿60級分有2位，都是學校6年在校直升學生，59級分4人、55級分以上有17人；國英數A自四科達頂標（50級分）以上有38人，國英數B社四科達頂標（51級分）有37人，四科加總有4成達前標以上。

60滿級分的學生黃光佑，從國中一路到高中都是班級模範生，自學態度嚴謹，各項學科不偏廢，他認為學習穩定是致勝關鍵，高一高二時參加班聯會，培養企畫文書能力，提升獨立思考解決問題，參加陽明交大APX全國高中數理能力檢定，通過中高階以上成績。

60滿級分的學生呂鈞楷，出生醫學世家，母親也是協同畢業校友，給予孩子多元學習環境，屢在奧林匹亞競賽、抗震競賽、學科能力競賽等都獲得佳績；特別的是呂鈞楷在高一時經營youtube頻道，創設鈞楷夜夜秀節目，獨特學生生活觀點，吸引許多粉絲觀賞。

校長黃淵泰說，協同中學導入雙語課程，讓學生有多元英文學習環境，是全台首創優勢英文教學方式，同學在各個科目中取得優異成績，是大家孜孜不倦成果，新課綱開啟學生新的學習視野，多元入學管道適性楊才，均衡發展各領域學習。

嘉義協同中學學測傳佳績，學生呂鈞楷、黃光佑拿下滿級分。圖／協同中學提供
嘉義協同中學學測傳佳績，學生呂鈞楷、黃光佑拿下滿級分。圖／協同中學提供

114學測 嘉義

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