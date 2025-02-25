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學測成績揭曉 南光高中表現亮眼、學霸分享應考心得

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高中學測成績揭曉，南光高中表現亮眼考生分享應考心得。圖／校方提供
高中學測成績揭曉，南光高中表現亮眼考生分享應考心得。圖／校方提供

大學學測成績今天放榜，台南南光高中考生最高57級分，各組合50級分以上人數52人。各科滿級分的表現優異學生也分享心得、給將來參加考試的學生參考。

高三生王亭裔數A及英文都滿級分，學業成績長期維持全校前幾名，特別擅長數學，展現穩健的學習能力。他分享學測準備心得，認為補強弱科、保持充足睡眠與合理安排學習計畫，才是提升學習效率的關鍵。

他也認為課業再怎麼重，也不要當書呆子死讀書，要「多元發展」。他參加籃球隊、辯論社與模擬聯合國社，數學好但對心理學充滿興趣，希望透過繁星推薦進入心理學系，進一步探索生涯發展方向。

考生蔡安棋擅長英文，學測滿級分。分享學測準備心得鼓勵學弟妹「在準備過程中難免遇到挫折，但保持樂觀的態度、穩住心態，才能一步步克服困難。」她興趣廣泛，愛讀小說，學習始終保持穩定積極態度。積極參與模擬聯合國社，高二擔任會議主席，培養邏輯思維與組織能力。

陳穩任國文及數B滿級分；校內學業總成績1%，尤其化學與物理科目表現優異，曾擔任康樂股長及數學小老師，參與數學社與科研社，並挑戰清華盃化學競賽、數學奧林匹亞競賽及化學奧林匹亞競賽，在國際數學競賽獲得銀牌，還參加環境知識競賽。

校方表示，除優秀學生亮眼表現，這屆考生國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等科目頂標以上人次達174人，顯示學生在不同領域的優異表現，並具備紮實的競爭力。將提供繁星推薦、申請入學等多元管道，幫助學生進入心目中理想大學與科系。

校長張添唐說，「學測成績可成心之所向參考。希望學生秉持主動、積極、用心態度，迎接每一階段挑戰。」南光將持續提供最好的資源與支持，陪伴大家邁向更廣闊的未來。

114學測

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