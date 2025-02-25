數A頂標降…114學測五標揭曉 補教估台大醫牙、陽明交大醫門檻59級分

學測五標結果出爐，數A頂標下降1級分，補教業者勝選學習顧問預估，自然組中字輩國立大學以上的錄取級分可能下降約1級分，114年估台大醫學、牙醫及陽明交大醫學門檻級分為59級，台大電機、資工三科44級，清大資工甲56級。同學應盤點學習歷程，準備書審與時事議題，為二階審查與面試做足準備。

勝選學習顧問補教老師李振瑋表示，由學測五標來看，國文、英文、數B、社會、自然這五科級分，大致和去年相仿，數A則一如預期，頂前均後均下降了1級分。因此，李振瑋預估，社會組各校系錄取分數不會有太大變動，但自然組各科錄取級分，以中字輩國立大學以上的校系來說，應會下降約1級分。

勝選學習顧問預估，114年參採「國文、英文、數A、自然」的台大醫學、牙醫以及陽明交大醫學門檻級分為59級，北醫醫學、長庚醫學為58級分，北醫牙醫為57級分，公費醫學55級分。

二類組部分，勝選學習顧問預估，參採「英文、數A、自然」的台大電機、資工三科預估門檻級分為44級，參採「國文、英文、數A、自然」的清大資工甲為四科56級分。一類組方面，參採「國文、英文、數B、社會」的台大法律財法組門檻約四科57至58級分，參採「國文、英文、數A」的台大財金約三科42級分。

勝選學習顧問建議，選完志願後，應盤點學習歷程檔案，查詢簡章了解目標校系所需檔案項次，可趁一階放榜前規劃準備證照考試、多益或英文檢定、參加比賽、學校的課程學習成果與自主學習計畫等等。

李振瑋指出，學生也要開始擬稿撰寫四大書審資料繳交內容：多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機與生涯規劃與讀書計畫，上網查詢書審資料指引內容並深入了解該科系的課程特色與未來授課方式，開始擬定稿件。

李振瑋建議，同時要準備時事內容，如文法商學群的同學可注意川普上任對國際情勢的影響、中美貿易戰等，在二階面試都是常考題；自然組學生關注諾貝爾獎議題以及AI或半導體產業相關議題；醫藥衛生學群可關注流感或是近年食品安全問題。此外，許多頂尖大學的二階段包含筆試，內容9成是選修，就算是也有抽籤或是抽選修中物理化學定律的問法，還是要掌握高中的學科內容。