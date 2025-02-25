114學測逾四成二考生6科全考 創111年考招改制後新高

大考中心今天公布114年學測成績和相關統計。108學年起學測已從過去的五科必考改為開放選考，後續配合考招改制，111學年再將數學科拆分為Ａ、Ｂ，開啟六科自由選考的時代，大學校系於繁星推薦、申請入學管道招生時則最多僅能使用4個學測科目。但大考中心今天統計指出，仍有高達四成二的考生六科全考。

大考中心統計指出，111學年考招改制首屆學測，約3.8萬名考生六科全考，占33.20%，後續逐年上升。至今年114學年，12.1萬考生中有5.1萬人（占42.89%）選擇六科全考。

大考中心指出，114學測選考科目最多者仍為六科，且逐年增加；其次為選考四科，占27%，逐年略減；再其次為選考五科，占25.8%，同樣呈現逐年略減的趨勢。選考一至三科的考生人數與百分比歷來就不多，占比合計僅約4%。

此外，由於學測為自由選考，學生能根據自身需求和志向自由組合。大考中心也說明，選考五科考生中，以國、英、數Ａ、數Ｂ、社組合最多，約1.5萬人、占12.9%；其次為國、英、數Ａ、社、自，以及國、英、數Ｂ、社。選考四科的考生則多選擇國、英、數Ｂ、社的組合，約1.9萬人、占16.4%。