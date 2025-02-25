114年學測重考生達1.5萬人占逾1成 創考招改制後新高

大考中心今天公告114學測成績和統計數據。大考中心統計數據指出，今年應考學生數為12萬1181人，是自配合108課綱上路111學年考招改制後報考人數最多的一屆。其中非應屆考生達1萬5913人、占13.13％，創下考招改制以來新高。

大考中心數據指出，111學年學測適逢108課綱上路後考招改制首屆，當年學測考生僅11.6萬，非應屆考生更只有9270人，但隨考招日趨穩定，近年非應屆考生逐漸回流，從112學年的1.1萬人、113學年1.4萬人，今年114學年再上升至1.5萬人。應屆考生則多維持在10萬人左右。

大考中心副主任黃璀娟表示，現在學測為自由選考，大考中心尊重考生選擇，目前暫無法預期非應屆考生的想法。但應屆考生數則確實反映少子化現象，自111學年來呈現逐年遞減。

黃璀娟也說，今年非應屆考生人數百分比為13.13，和去年11.99%略增，但如過去考招尚未改制前，也有重考生比率超過10％的年度，並非近年特別高。

另外，若綜觀今年考生選考科目，國文、英文不變多有九成九考生選考；社會科約八成考生選考，波動稍有起伏的多在數學科和自然科，尤其數Ａ選考人數百分比自考招改制後逐年提升，今年為七成六；自然科同樣呈現走高趨勢，從111學年的六成二增為六成六；數Ｂ則是自112學年開始走低，今年為八成二。

過去教育團體指出，考招改制後數學分為Ａ、Ｂ，學生於升學管道選校系時為求效益最大化多會選擇數Ａ，損及分流美意。黃璀娟則回應，大考中心是由招聯會委託辦理考試，但自由選考不會分辨考生報考動機，目前僅從報考結果呈現數據，尊重考生報考選擇。