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114學測出爐！她高中3年不碰3C考出90級分大滿貫 獲10萬獎學金

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中盧昱君（左三）6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首，校方頒發10萬元獎學金。圖／僑泰高中提供
僑泰高中盧昱君（左三）6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首，校方頒發10萬元獎學金。圖／僑泰高中提供

大學學測成績今天出爐，僑泰高中盧昱君6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首，她很自律高中三年沒使用手機，也不碰3C產品，專注學習，校方頒發10萬元獎學金，鼓勵她繼續努力。

校長温順德說，三年前盧昱君會考滿點，勇奪全國榜首，選擇直升高中部，這次學測又考出6科90級分，再摘全國榜首，印證僑泰六年一貫的教學成效。此外，李侑庭自然組4科59級分，周瑞晟58、陳昱銘57、施竺妘56級分，都可望錄取醫學系，寫下校史紀錄。共4人56級分以上，30人50級分以上，可望挑戰醫科與頂大。

家長會會長何得誌、輔導會長陳敏嘉、榮譽會長賴富源與陳耀恭獲知喜訊後，在校內人文大樓前廣場燃放15公尺長的鞭炮慶祝。

導師胡雯俐說，盧昱君非常自律，每天跟隨學校步調，自主安排複習進度，高中三年都沒使用手機，僅定時用E-Mail與師長、同學聯繫，讓學習得以專注，才能在學測拿下好成績。

盧昱君說，高中學習難度增加許多，一、二年級尚能正常作息，上高三後，每天花16個小時苦讀。曾有一次模擬考，最拿手的自然科竟掉到13級分，情緒差點潰堤，幸在師長與同學開導下，她反覆練習各種題型，也找出學習盲點，才恢復自信，並感謝在重要考試時，總有姊姊溫情相伴。

盧昱君指出，她感謝胡雯俐，提點她許多人生道理，尤其「先處理情緒，再處理問題」，學會站在他人角度思考；她也感謝國文老師鄭美蕙，提醒她寫作的盲點，讓她學習先掌握文章內涵與邏輯，再考量修辭，在寫作深度上突飛猛進。

胡雯俐說，盧昱君致勝關鍵是考前情緒保持穩定，盧升高三時，寫下「無愧於心」期許自己，課業上全力衝刺，更以平常心面對挑戰。她勉勵盧往醫學領域志向繼續努力外，也要勇於嘗試，挑戰不同的領域，找到自己獨特的亮點。

僑泰高中盧昱君（前排左四）6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首。圖／僑泰高中提供
僑泰高中盧昱君（前排左四）6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首。圖／僑泰高中提供

114學測 3C 滿級分

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