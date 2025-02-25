114學測五標曝！數Ａ頂標至後標都降1級分 社會滿級分人數少逾500人

114學年升大學學測今天公布成績與相關統計數據。大考中心指出，今年數學Ａ五標相較去年頂標、前標、均標、後標均略降一級分，15級分人數1226人亦比去年略少；社會科滿級分人數比去年少逾500人，國文科滿級分也較去年少232人。

114學年升大學學測今天公布成績與相關統計數據。圖／大考中心提供

大考中心統計，114學測六學科頂標國文英文均為13級分，數學Ａ11級分、數學Ｂ12級分，社會和自然科則為13級分。今年國文科五標為13、12、10、9、7和去年相較均標、底標比去年低一級分；英文科五標則為13、11、8、4、3，僅後標比去年低一級分；數學Ａ五標11、9、6、4、3，頂標至後標都比去年降一級分，僅有底標維持。

數Ｂ五標則是12、10、6、4、3；社會科五標13、12、10、8、7；自然科13、12、9、7、5，三個科目多維持去年標準。

大考中心副主任黃璀娟表示，大考中心也統計各科15級分人數，今年數Ａ1226人，百分比1.35，無論人數、百分比都比去年略低；國文科滿級分人數2738，百分比2.32，比去年少232人；英文科滿級分人數3874人，百分比3.29，比去年增加197人；數Ｂ滿級分人數1369人，百分比1.43，比去年略增；社會科滿級人數1762人，百分比1.88，較去年減少515人；自然科2683人，百分比3.46，人數幾和去年相當。

若將今年考生各科人數百分比和去年、前年相較，黃璀娟也指出，各科仍有一定鑑別度，如今年國文科分布集中於9至12級分，社會科集中於8至12級分；數學Ａ和Ｂ同樣顯示單峰現象，但級分數分布較偏後；而英文科、自然科則是考生分數較為分散。

黃璀娟指出，今年國文科級分人數百分相較前兩年確實「左移」，顯示題目較難；數Ａ、數Ｂ一樣也是中低級分考生略多；社會科、自然科、英文科考生級分分布則和前兩年相近，鑑別度相當。

但黃璀娟也說，今年社會科滿級分人數確實比去年少，後續會再檢視考生答題狀況，有待進一步分析；數Ａ中低級分群考生也變多、滿級分人數略減，經了解是今年考生非選題表現較弱，由於非選題答題需具備較多的學習知識，需要考生跨單元整合運用概念，才讓整體分數略降。

學測成績於今日公布，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，大考中心將以手機號碼「0911-511-467」發送簡訊通知考生成績；若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。另，大考中心亦將於當日上午以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。