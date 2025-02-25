學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

114學年度學科能力測驗考試成績將於今日上午9時公布，並於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）公布相關的成績統計資料，含各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。

學測成績於114年2月25日（二）公布，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，大考中心將以手機號碼「0911-511-467」發送簡訊通知考生成績；若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。另，大考中心亦將於當日上午以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。

公布成績當日，為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」；上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」的「試務專區」，點擊「成績查詢」以查看成績。查詢服務開放至114年8月31日（日）止。

學測成績以60級分制表示的成績查詢服務，將於114年4月8日（二）開放查詢。大考中心將於2月26日寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

考生如欲申請成績複查，請於2月26日（三）上午9時起至3月4日（二）下午5時止，至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」，點選進入「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查結果通知書將於3月11日（二）寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。

如欲申請補發成績通知單，自2月27日（四）起至3月6日（四）止，逾期不予受理。集體報名者，由集體報名單位傳真申請並蓋學校單位章戳；個別報名者，以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、聯絡方式、寄送地址及申請補發成績單說明。寄送電子郵件或傳真完成後請於上班日上午9時至下午5時致電大考中心（電話02-23661416轉608）確認收件。