學測成績25日公布 上午9時起開放網路查詢
114學年學科能力測驗成績將於25日公布，上午9時起開放網路查詢成績，大考中心當天也會公布各科級分人數百分比累計表和各科5標成績標準。
大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年學科能力測驗已1月18日至20日舉行完畢，約12.1萬人報考，2月25日公布學測成績，2月26日寄發考生成績通知單。
2月25日公布成績當日上午9時起，考生可至大考中心網站查看成績，報名資料「聯絡電話」有填寫行動電話號碼者，將收到大考中心發送簡訊通知成績；學測成績以60級分制表示的成績查詢服務，將於4月8日開放查詢。
考生如欲申請成績複查，請於2月26日上午9時至3月4日下午5時期間，至大考中心網站登錄申請複查相關資料，複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於3月11日寄發。
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