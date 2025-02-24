學測放榜！ 資工人搶進科技業 還有這學群也很夯

大學學科能力測驗成績即將在明日出爐，考生與家長們又要開始煩惱志願該如何選填。近年受到AI帶動、黃仁勳效應加持影響，又有中國大陸AI新創公司DeepSeek 橫空出世，科技業前景看好，畢業後的出路成為高中生選填志願時的重要考量，也讓資工、工程學群在選填志願時受到考生喜愛。

有鑒於相關產業帶動學生偏好的科系，精準的落點分析對考生及家長來說更加重要。1111人力銀行技術顧問葉耿甫指出，優化改版後的1111「落點分析」導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，更搜羅全台近三千個學系，新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，調查顯示，科技業對缺工問題評分高達6.45，高居各產業之冠，顯示專業人才市場供需失衡，企業求才若渴。調查也指出，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群50.6%、工程學群49.3%、數理化學群31.2%，可見對於理工人才的需求已經外溢到周邊系所，帶動數理化等基礎科學背景人才身價看俏。

另一份1111人力銀行針對數、物系學生的調查也顯示，數物系畢業生有超過6成投身科技產業，主要擔任的職務類別前5名中更有4名與工程師相關，分別為軟體工程師12%、半導體工程師10%、品管工程師10%及設備工程師6%，平均月薪更是高達69,600元(不包括獎金/年終/分紅)，對比主計總處公布的2024年前九月上班族平均每月實質經常性薪資43,133元明顯高出26,467元。曾仲葳認為，「數學、物理被稱為自然科學之母」，許多科學方面的問題，都要透過數學或物理來解決，因此相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

不過考生在收到成績單後很快在3/19-3/21就要選填志願，而普大科大各可以填6個科系，很多考生可能不知道該如何選填？1111人力銀行學生顧問陳坤平陳坤平提醒，一定要使用超過一次，最好多次。因為落點分析的變數設定隨著瀏覽次數、熱門程度都會有所變動，同時不同科系會有不同加權，時事也會影響科系的熱度排名，建議考生得到落點分析結果後，一定要拿去跟學校輔導老師談，或找有經驗的人幫忙看。6個名額好好配比，一定要填好填滿「這是你的權益」，千萬不要為了早點上大學填一個自己根本不想念的系。同時填完就可以開始準備備審資料，不要等到放榜再開始，做好時間管理才能讓自己更加從容。