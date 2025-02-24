學測25日放榜 選對「落點分析」工具成功搶下夢幻科系

大學學科能力測驗成績即將在25日出爐，考生與家長們又要開始煩惱志願該如何選填。近年受到AI帶動、黃仁勳效應加持影響，又有中國大陸AI新創公司DeepSeek橫空出世，前Google董事總經理簡立峰更形容，DeepSeek可說是「小米加步槍，打破美國AI七雄的護城河。」改變美國主導的AI七雄壟斷格局，加劇全球AI競賽白熱化。在此競爭環境下，科技業前景一片暢旺，畢業後的出路成為高中生選填志願時的重要考量，也讓資工、工程學群在選填志願時受到考生喜愛。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，根據1111人力銀行調查顯示，科技業對缺工問題評分高達6.45，高居各產業之冠，顯示專業人才市場供需失衡，企業求才若渴。調查也指出，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群50.6%、工程學群49.3%、數理化學群31.2%，可見對於理工人才的需求已經外溢到周邊系所，帶動數理化等基礎科學背景人才身價看俏。

另一份1111人力銀行針對數、物系學生的調查也顯示，數物系畢業生有超過六成投身科技產業，主要擔任的職務類別前五名中更有四名與工程師相關，分別為軟體工程師12%、半導體工程師10%、品管工程師10%及設備工程師6%，平均月薪更是高達69,600元(不包括獎金/年終/分紅)，對比主計總處公布的2024年前9月上班族平均每月實質經常性薪資43,133元明顯高出26,467元。

曾仲葳認為，「數學、物理被稱為自然科學之母」，許多科學方面的問題，都要透過數學或物理來解決，因此相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

考生將在2月25日收到成績單後很快在3月19日-3月21日就要選填志願，而普大科大各可以填六個科系，很多考生可能不知道該如何選填？知識型KOL凡鳥手札建議，選填志願前先找一個好用的落點分析工具，可以快速換算出你過往成績的情形，以最快的速度找出你可能會上的志願，並幫你分析哪些是夢想志願，哪些是目標、哪些是保底。

凡鳥手札認為，最保守的策略就是夢幻、保底跟剛剛好會上的科系各填二個，但落點分析結果還是要參考個人主觀的偏好，有沒有特別想走的領域，按照個人喜好進行微調。凡鳥手札也強調，「通常使用一個好的落點分析工具，比如1111落點分析，你就可以準確預估自己落點填寫的狀況。」

1111人力銀行技術顧問葉耿甫指出，優化改版後的1111「落點分析」網站(https://1111.com.tw/253970/)介面設計簡潔易懂、操作流暢，搜尋/篩選功能完善，提供多元升學管道資訊及最受歡迎的學長姐備審資料範本與升學專家備註，並導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，更搜羅全台近三千個學系，新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願。

至於落點分析系統的使用，1111人力銀行學生顧問陳坤平陳坤平提醒，一定要使用超過一次，最好多次。因為落點分析的變數設定隨著瀏覽次數、熱門程度都會有所變動，同時不同科系會有不同加權，時事也會影響科系的熱度排名，建議考生得到落點分析結果後，一定要拿去跟學校輔導老師談，或找有經驗的人幫忙看。陳坤平呼籲，六個名額好好配比，一定要填好填滿「這是你的權益」，千萬不要為了早點上大學填一個自己根本不想念的系。同時填完就可以開始準備備審資料，不要等到放榜再開始，做好時間管理才能讓自己更加從容。