大學學測成績周二公布 大考中心發簡訊也可線上查詢

114年大學學測1月20日結束，今年約有超過12萬人報考，2月25日（周二）上午9點起開放查詢學測成績，並同步公布學測成績和各科5標成績標準和級分人數百分比累計表。若報名時有填手機號碼，考生會在當天早上收到成績簡訊，也可至中心網站（https://www.ceec.edu.tw）114學年度學科能力測驗試務專區查詢成績。

大考中心周二公布114學年學測成績，並提供網路和語音查詢服務，報名時有填手機號碼的考生，當天會收到成績簡訊。學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查。

大考中心說明，如考生欲採網路查詢方式，第一種方式是到「考生專區」查詢，需準備身分證或居留證號，與已自行設定的「密碼」，至網站首頁之「學科能力測驗」 ／ 「試務專區」 ／ 「考生專區」進行登入後，點選「成績查詢」即可查閱成績。另一種方式則是快速查詢，考生準備應試號碼及身分證或居留證號，至網站首頁的「學科能力測驗」 ／ 「試務專區」 ／ 「成績查詢」 ，輸入後即可查閱成績。

大考中心提醒，為盡可能保持考生查詢成績順暢，開放查詢當日，首頁將以簡易型式呈現，屆時僅開放各項考試試務專區供成績查詢。如負載流量降低，即會提早回復首頁運作，不便之處，敬請見諒。

大學申請入學3月20日至21日受理報名，3月27日公布第一階段篩選結果，5月15日到6月1日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月2日前公布錄取名單，錄取生需於6月5日到6日登記就讀志願序，6月12日公布統一分發結果。