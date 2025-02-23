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學測成績2月25日出爐 同步公告各科5標、級分人數

中央社／ 台北23日電
114學年大學學測於1月18日至20日舉行，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準和級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。聯合報系資料照
114學年大學學測於1月18日至20日舉行，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準和級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。聯合報系資料照

114學年大學學測於1月18日至20日舉行，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準和級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。

大學入學考試中心舉辦的114學年學科能力測驗於1月18日至20日舉行，約12.1萬人報考，學測包含6考科，考生可自由選考。

大考中心將於2月25日公布114學年學測成績，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查，複查結果通知書3月11日寄發。

2月25日公布學測成績當天，大考中心將公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，以及各科級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道於3月20日至21日受理報名，3月27日公布第1階段篩選結果，5月15日到6月1日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月2日前公布錄取名單，錄取生需於6月5日到6日登記就讀志願序，6月12日公布最後統一分發結果。

114學測 大考中心 手機號碼

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