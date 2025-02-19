學測違規塗鴉518件 全扣1級分

大考中心昨審議今年學測違規樣態。今年總計五一八件考生於作答區書寫與答案無關的無文字或符號，有學生畫史努比、傑利鼠，更有學生將台鐵鐵路站名寫在答題卷上，連大考中心都打趣表示「祝福考生未來能考上台鐵公司。」但依據違規處理辦法，都會扣該節次成績一級分。

大考中心統計，今年學測閱卷組提報五一八件，考生於作答區書寫與答案無關的無文字或符號；另有十一件為考生於身分簽名欄外書寫姓名或顯示身分，總計五二九件。

今年仍有學生在答題卷上畫漫畫，並抄寫如前出師表、登幽州台歌等內容。大考中心主任張新仁表示，特別去查，該生寫的內容確實都是名人詩詞，且字體娟秀。另有學生於應考社會科時畫出考題的圖示，「還真像！」

更有考生在答題卷上畫上密密麻麻大小不一的圓圈、直線，並於圈內寫上文字。張新仁表示，大考中心閱卷委員特別去查考生書寫的內容為何，發現是畫台鐵網絡圖，並寫出支線等每個站名，「希望他未來能考上台鐵公司。」台鐵也回應，歡迎有志之士及鐵道迷加入。

另外，也有學生畫漫畫並寫上「閱卷辛苦」，或於作答區畫史努比並用英文寫上「數學太難了！」也有學生畫傑利鼠、國軍等。

但張新仁指出，在答題卷上書寫額外無關答題的圖畫、文字等，除了該題沒有分數外，依規定還會扣該節次成績一級分，現場委員均無疑義一致通過。