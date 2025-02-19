拍學測試題上網發文 考生被除名

大學學測將於下月廿五日公告成績，大考中心昨審議違規樣態，今年有四件使用手機的重大違規，明顯較往年來得多。不僅有考生在考試時看手機，或是用手機拍攝試題本、答案卷，甚至還上傳社群平台，還有考生考到一半去廁所打電話給媽媽。

大考中心表示，考生以拍照方式將答題內容攜出場，上傳至社群平台，影響考試秩序且情節重大，決議取消該生考試資格，等於該生其他考科均無應考。其餘違規則依情節，直接該科零分計算，或是扣五級分。

根據大考中心統計，今年考區提報違反試場規則共六六一件，其中違規最多為未攜帶有效證件二六三件，占全部違規近四成，另有七件攜帶手機或其他不可攜入座物品並明確使用、四件毀損破壞試題本、一件窺視或抄襲他人答案等特殊樣態。相較往年，今年有數起考生於應試時使用手機，甚至拍攝試題本、答題卷，案例均交由委員會討論。

實際上，學測首日結束當天，就有網友在Threads上發現，竟有考生將英文混合、非選題答案卷直接上網，還稱「剛剛考到一半直接拿手機出來拍的」、「我就考個氣氛的」，引發關注。

大考中心委員郭麗珍表示，該生應是考試時拍攝，離場後上傳，適用違規處理辦法第十六條後段，將抄錄答案攜出試場，情節重大者取消其考試資格。該生言論倒非重點，但上傳社群平台確實影響考試秩序，又該生觸犯多項規定，依法從重處罰。委員經討論後無疑義，同意取消該生考試資格。

另外，自然科考試時，發現有考生外套內有攝影鏡頭，並以手機拍攝試卷；另有一名考生則是於監試人員陪同上廁所後，直接拿出手機撥給媽媽。

大考中心委員王泓仁指出，目前設備能做到拍照即同步上傳網路，他人可從另一方調閱，樣態太嚴重；也有委員認為該生就是要作弊，後一致決議該生該節考試不計分。另打電話一案，委員則認為對話內容無涉考試，斟酌扣減該科五級分。

全教總高中職主委巫彰玫指出，學校端都有做考試規範宣傳，但現在學生自我意識較強，或想用違規行為吸引目光，且近年大學錄取率高，學生明白不用太在乎考試規定也有學校讀，因而不介意做出各種行為。統測、分科測驗也將陸續登場，建議學校與考試主責單位仍須加強宣導，多少能起作用。