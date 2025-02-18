鐵道迷？學測考生答題卷寫出所有站名 台鐵：歡迎加入

114學年升大學學測2月25日公告成績，大考中心今審議學測相關違規樣態，其中有學生將台鐵鐵路站名全寫出來，讓大考中心笑說「祝他將來考上台鐵」。對此，台鐵表示，歡迎有志之士及鐵道迷加入。

大考中心統計，今年學測閱卷組提報518件，考生於作答區書寫與答案無關的無文字或符號，另有11件為考生於身份簽名欄外書寫姓名或顯示身份，總計529件。

有學生今年在答題卷上畫漫畫，並抄寫如「前出師表」、「登幽州台歌」等，更有學生在答題卷上畫上密密麻麻大小不一的圓圈、直線，並於圈內寫上文字。大考中心主任張新仁表示，經查現考生是將台鐵每一個站名都寫出來，包括支線，「希望他將來能考上台鐵局。」

對此，台鐵表示，公司提供多元職缺，每年招募新進從業人員，報名日期可留意台鐵官網，歡迎有志之士及鐵道迷，加入台鐵公司大家庭。