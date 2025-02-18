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慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，經統計，114學年考試經考區提報違反試場規則考生總計有661 件，較 113 學測總件數606件，增加55件。記者黃義書／攝影
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，經統計，114學年考試經考區提報違反試場規則考生總計有661 件，較 113 學測總件數606件，增加55件。記者黃義書／攝影

114學年升大學學測將於2月25日公告成績，大考中心今審議學測相關違規樣態，有考生今年拍攝英文科答題卷並上傳社群平台，聲稱是「考個氣氛」。大考中心委員決議，該生以手機拍照方式將答題內容攜出場，且上傳至社群平台對考試秩序確實有影響、情節重大，決議取消該生考試資格，等於該生其他考科均視為無應考。

大考中心統計，今年考區提報考生違反試場規則統計有642件，除常見違規外，如有7件攜帶手機或其他不可攜帶入座物品並明確使用、2件考生於答題卷和試題本外抄錄答案、4件毀損或破壞試題本、2件坐錯位置、1件窺視或抄襲他人答案或將答案共他人抄襲窺視等數種樣態。

今年有數起學生於考試時使用手機，甚至拍攝試題本、答案卷。大考中心說明，於第一天考試結束後約下午17時30分，即發現有考生將英文科答題卷發至社群平台，當下即立即回報並依據發文帳號搜尋相關線索，推估為某考分區某生。隔天大考中心即抽取該生實體卷比對，確認考生身份。

考試服務處指出，該生於社群上表示「啊我就是考個氣氛的」、「這樣有幾分？剛剛考到一半直接拿手機出來拍的。」考生將答題卷以圖像方式於社群平台示人，已違反違規處理辦法第2條第3項以及第16條後段，建議取消該生考試資格；但考區則建議，該生應該科不予計分或加重扣分。

大考中心委員審議該案，委員郭麗珍指出，該生應是考試時拍攝，離場後上傳，適用違規處理辦法第16條後段，將抄錄答案攜出試場，情節中重大者取消其考試資格。該生稱只是考個氣氛倒不重要，但上傳至社群平台確實影響考試秩序，又該生觸犯多項規定，依法從重處罰，同意取消其考試資格。

大考中心委員經討論後無疑義，同意取消該生考試資格，代表該生不只英文科零分，其他應考科目也視為無應考。

另外，大考中心也說明，於自然科考試時發現考生外套內有攝像鏡頭，並請考生交出手機，而手機當下即為拍攝畫面，後經查其手機確實有清楚的試題照片，但監試人員立即查獲，該生無法進一步將試題傳輸出去。

但委員王泓仁表示，目前設備能做到拍照後即上傳至網路，認為樣態太嚴重；也有委員認為該生應是要作弊。後決議，依規定該生該節考試不予計分。

114學測 大考中心

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