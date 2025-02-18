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學測考生答題卷畫史努比、鐵路站名被扣分 大考中心笑稱：祝考上台鐵

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
有學生將台鐵鐵路站名寫出來，連大考中心都笑說：「祝福考生未來能考上台鐵局」。記者許維寧／攝影
有學生將台鐵鐵路站名寫出來，連大考中心都笑說：「祝福考生未來能考上台鐵局」。記者許維寧／攝影

114學年升大學學測2月25日公告成績，大考中心今審議學測相關違規樣態。今年總計518件考生於作答區書寫與答案無關的無文字或符號，有學生畫史努比、傑利鼠，更有學生將台鐵鐵路站名均寫出來，連大考中心都笑說：「祝福考生未來能考上台鐵局。」但依據違規處理辦法，都會扣該節次成績一級分。

大考中心統計，今年學測閱卷組提報518件，考生於作答區書寫與答案無關的無文字或符號，另有11件為考生於身份簽名欄外書寫姓名或顯示身份，總計529件。

有學生今年在答題卷上畫漫畫，並抄寫如〈前出師表〉、〈登幽州台歌〉等。大考中心主任張新仁表示，特別去查，發現該生寫的還確實都是名人詩詞，而且字體娟秀。另外，也有學生於應考社會科時，畫出考題的圖示，「還真像！」

更有考生在答題卷上畫上密密麻麻大小不一的圓圈、直線，並於圈內寫上文字。張新仁表示，大考中心特別去查考生書寫的內容，發現考生是將台鐵每一個站名都寫出來，包括支線，「希望他將來能考上台鐵局。」

另外，也有學生畫漫畫並寫上「閱卷辛苦」；或於作答區畫史努比並用英文寫上「數學太難了！」、「我不知道」、「分科測驗見」等，另也有學生畫傑利鼠、國軍等。

張新仁指出，在答題卷上書寫額外無關答題的圖畫、文字等，除了該題沒有分數，依據違規處理辦法第15條都會再額外給予違規扣分，依規定扣該節次成績一級分，現場委員均無疑義一致通過。

考生於作答區畫史努比並用英文寫上「數學太難了！」、「我不知道」、「分科測驗見」。記者許維寧／攝影
考生於作答區畫史努比並用英文寫上「數學太難了！」、「我不知道」、「分科測驗見」。記者許維寧／攝影
有學生今年在答題卷上畫漫畫，並抄寫如〈前出師表〉、〈登幽州台歌〉等。記者許維寧／攝影
有學生今年在答題卷上畫漫畫，並抄寫如〈前出師表〉、〈登幽州台歌〉等。記者許維寧／攝影

114學測 大考中心

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