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學測考生違規「創意」作答 台鐵各站名寫滿考卷

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝

大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，由大考中心主任張新仁主持。經統計，114學年考試經考區提報違反試場規則考生總計有661件（含無申訴642件、有申訴19件），較113學測總件數606件，增加55件。

其中未攜帶應試有效證件之試場違規件數263件（39.79%），較113學測228件（37.62%），增加35件（2.17%）。應試時行動電話未完全關機、攜帶不可攜帶入座之物品或攜帶入場之物品發出聲響等，相關違規類別件數共計209件（31.62%），較113學測191件（31.53%），增加18件（0.09% ）。

考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答；其中一位考生以台灣的鐵路各站名依序寫出，自強號的停靠站還畫圈標示，展現了對鐵道的熱情，還是屬考試違規。

大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜；其中一位考生以台灣的鐵路各站名依序寫出，自強號的停靠站還畫圈標示，展現了對鐵道的熱情，屬考試違規。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜；其中一位考生以台灣的鐵路各站名依序寫出，自強號的停靠站還畫圈標示，展現了對鐵道的熱情，屬考試違規。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，由大考中心主任張新仁主持。記者黃義書／攝影
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，由大考中心主任張新仁主持。記者黃義書／攝影
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，考試委員審議考生違規的樣態時，展示了考生未依規定作答的圖示。有考生以「圖鴉」方式來作答，雖展現了考生個別的作答「創意」與「才華」，但依舊是違規作答。記者黃義書／翻攝
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，經統計，114學年考試經考區提報違反試場規則考生總計有661 件(含無申訴642件、有申訴19件)，較 113 學測總件數606件，增加55件。記者黃義書／攝影
大考中心考試委員會審議114學年學測考生違規事宜，經統計，114學年考試經考區提報違反試場規則考生總計有661 件(含無申訴642件、有申訴19件)，較 113 學測總件數606件，增加55件。記者黃義書／攝影

114學測 大考中心

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