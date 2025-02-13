聽新聞
0:00 / 0:00

學測80件疑義申覆案 維持無送分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分題亦無更改題目答案。聯合報系資料照
114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分題亦無更改題目答案。聯合報系資料照

大學學測上月中落幕，今年爭議題不少，包括自然科試題誤植日本三一一大地震年分。大考中心表示，今年總計收到八十件來函、針對五考科、四十六題申覆案，最終決議無送分題，亦無更改題目答案，其中自然科雖誤植日本三一一大地震年分，但不影響考生作答，因此維持原答案。

一一四學測落幕，根據簡章規定，若民眾對試題有疑義，可於一月十九日至一月廿三日間提供意見，並交由專家學者審慎考量，大考中心昨日已針對八十件來函個別回應。

有民眾反映，自然科第十五題，考近百年來全球前五大規模的地震分布圖，但地震日期、規模均走明顯錯誤。大考中心則回應，該題是測驗考生能否判斷板塊邊界類型與大地震發生位置關聯性，作答主要依據試題所呈現的震央位置及箭頭線段所代表的板塊間運動方向。

大考中心表示，評估地震發生時間、規模誤植並不影響作答，該題維持原答案不影響計分，但將修正公告版試題內容，加強檢視圖表。

此外，也有民眾反映自然科物理第四十七題，指電壓單位在選修物理靜電學中才介紹，必修物理僅提及庫侖靜電力，無電壓相關內容，且非每個版本物理均有介紹電子伏特eV單位，學生恐無作答能力；也有民眾提到自然科地球科學第十六題，岩石相關課程內容見於高三加深加廣選修，質疑題目超綱，建議送分。

大考中心回應，根據自然科領綱物理條目，電功率、電能、電壓及電流概念應是考生先備知識；且領綱中物理必修條目學習內容說明，一般系統能量可經由光能、電能等各種形式存在，代表電能是高中物理必修內容。又十六題是測驗學生對不同板塊邊界岩石特徵，以及三大岩類的認識程度，符合高中必修，因此均無超綱問題。

114學測

延伸閱讀

考生死心…114年學測80件疑義申覆 無送分也無改答案

該為名利填醫學系？學霸女學測選校猶豫了 網列重點：只是門票

南一中陳仕文、施宏宇捨電機上台大物理 堅信「可進可退最好選擇」

整理包／114年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

相關新聞

考生死心…114年學測80件疑義申覆 無送分也無改答案

114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今公告試題反應回覆內容，今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分...

學測80件疑義申覆案 維持無送分

大學學測上月中落幕，今年爭議題不少，包括自然科試題誤植日本三一一大地震年分。大考中心表示，今年總計收到八十件來函、針對五...

英文作文 圖片解讀颱風假 場所不設限

今年大學學測英文作文為看圖寫作，提供兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗，不過由於試券採黑白印...

學測國寫 52赫茲鯨魚 「要寫出自己的故事」

大學學測上月落幕，國寫第二大題作文要求考生以「關於五十二赫茲，我想說的是…」為題，大考中心昨說明閱卷評分原則。國寫閱卷召...

寫速食店、搭船都有分！學測英文作文2圖考颱風假 場景「不設限」

大考中心今說明114年大學學測英文考科非選擇題評分原則，非選題包含混合題以及中譯英、英文作文。先前考生反映看不出圖示所在...

學測作文大考中心曝高分原則…52赫茲寫新二代認同 情感雋永可獲Ａ+

114年大學學測一月落幕，大考中心今天說明國語文寫作能力測驗閱卷評分原則。學測國語文寫作能力測第二大題作文要求考生以「關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。