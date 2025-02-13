學測80件疑義申覆案 維持無送分

大學學測上月中落幕，今年爭議題不少，包括自然科試題誤植日本三一一大地震年分。大考中心表示，今年總計收到八十件來函、針對五考科、四十六題申覆案，最終決議無送分題，亦無更改題目答案，其中自然科雖誤植日本三一一大地震年分，但不影響考生作答，因此維持原答案。

一一四學測落幕，根據簡章規定，若民眾對試題有疑義，可於一月十九日至一月廿三日間提供意見，並交由專家學者審慎考量，大考中心昨日已針對八十件來函個別回應。

有民眾反映，自然科第十五題，考近百年來全球前五大規模的地震分布圖，但地震日期、規模均走明顯錯誤。大考中心則回應，該題是測驗考生能否判斷板塊邊界類型與大地震發生位置關聯性，作答主要依據試題所呈現的震央位置及箭頭線段所代表的板塊間運動方向。

大考中心表示，評估地震發生時間、規模誤植並不影響作答，該題維持原答案不影響計分，但將修正公告版試題內容，加強檢視圖表。

此外，也有民眾反映自然科物理第四十七題，指電壓單位在選修物理靜電學中才介紹，必修物理僅提及庫侖靜電力，無電壓相關內容，且非每個版本物理均有介紹電子伏特eV單位，學生恐無作答能力；也有民眾提到自然科地球科學第十六題，岩石相關課程內容見於高三加深加廣選修，質疑題目超綱，建議送分。

大考中心回應，根據自然科領綱物理條目，電功率、電能、電壓及電流概念應是考生先備知識；且領綱中物理必修條目學習內容說明，一般系統能量可經由光能、電能等各種形式存在，代表電能是高中物理必修內容。又十六題是測驗學生對不同板塊邊界岩石特徵，以及三大岩類的認識程度，符合高中必修，因此均無超綱問題。